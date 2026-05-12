Mundial 2026: Niño peruano es viral por crear su propio álbum a mano al no poder comprarlo

La pasión por el fútbol y el arte se han fusionado de una manera extraordinaria. Un niño de solo 11 años decidió, con lápiz, papel y mucha creatividad, diseñar su propio álbum del Mundial 2026, dejando boquiabiertos a miles en las redes sociales.

Niño dibuja a mano álbum del Mundial 2026

Lo que comenzó como un proyecto personal, se ha transformado en un fenómeno viral que ha traspasado fronteras, captando incluso la atención de cadenas internacionales como Telemundo. Esta es la historia de cómo la pasión por el arte y el deporte puede superar cualquier barrera material.

El video, publicado en la cuenta de TikTok de su madre, muestra el impresionante nivel de detalle que el menor ha impreso en cada página. No se trata solo de dibujos simples; el álbum cuenta con secciones de estadios, y cuadrículas perfectamente delineadas para las figuritas de cada selección nacional.

"No tenía para conseguir el álbum, así que tuve que ingeniármelas solito para crearlo página por página, hacer mis sobres, las figuritas, cada detalle y subirlo", relató Matías con la sencillez propia de su edad.

Asimismo, relató que le tomó tres minutos dibujar cada figurita, cinco la portada y una semana dibujar todo el álbum. Tal es su nivel de esmero que no solo fabricó el ejemplar, sino también un 'paquetón' de papel y cartón para emular la experiencia de un coleccionista real.

Reconocimiento al esfuerzo

Su talento no es improvisado. Matías confesó que este no es su primer proyecto de este tipo, ya que en el año 2022 también dibujó su propio álbum para el Mundial de Qatar. La viralidad del caso trajo consigo recompensas inmediatas.

Tras conocerse su historia, diversos programas de televisión se contactaron con su familia para reconocer su esfuerzo. Matías recibió finalmente el álbum oficial y un paquetón de figuritas reales como regalo.

Su madre, quien ha sido el pilar fundamental en la difusión de su talento, comentó que Matías siempre ha tenido esa chispa creativa. "Le encanta crear dibujos o lo que ve lo transmite a su manera", señaló.

En conclusión, la historia de Matías es un recordatorio de que la falta de recursos no es un impedimento para el talento cuando hay ingenio de por medio. En un mundo cada vez más digital, la dedicación de este menor para crear un álbum a mano ha conmovido a las redes sociales, convirtiéndolo en un ejemplo de superación y creatividad para otros niños.