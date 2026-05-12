Hermana de vigilante atropellado en Trujillo llora desconsoladamente en entierro: "Queremos justicia"

Una desgarradora escena se vivió durante el entierro de Juan Martínez, el vigilante que falleció tras ser atropellado en Trujillo. En una transmisión en vivo de "América Hoy", su hermana Rossmery Martínez rompió en llanto y pidió justicia para su familiar.

Hermana de vigilante que fue atropellado en Trujillo rompe en llanto

Momentos de profundo dolor se vivieron durante el entierro de Juan Martínez, el vigilante que falleció tras ser atropellado en Trujillo. Su familia, completamente afectada por la pérdida, pidió justicia entre lágrimas y exigió que el caso no quede impune.

En una transmisión en vivo de "América Hoy", Rossmery Martínez, hermana del trabajador, se quebró al despedirse de su familiar. Entre llanto y gritos de impotencia en el entierro, pidió que la mujer involucrada en el accidente sea enviada a prisión. Sus familiares tuvieron que acercarse para consolarla y darle agua, pues estaba visiblemente afectada.

"Hermanito... (Debería estar) presa esa mujer para que se pueda calmar un poquito de tu dolor. ¡Que se haga justicia para que mi hermano pueda descansar en paz!", dijo Rossmery llorando y con lamentos desgarradores.

Otra familiar de Juan señaló que toda su familia está destruida por lo ocurrido. Además, cuestionó que la conductora haya manejado en estado de ebriedad. Entre lágrimas, Rossmery recordó que su hermano solo estaba cumpliendo con su labor cuando fue atropellado.

"Necesitamos que hagan justicia, miren cómo está mi familia destruida. Todo porque esa maldita mujer decidía salir borracha. Ya tiene antecedentes, ya se ha chocado anteriormente. Justicia, justicia", dijo la familiar de Juan. "Mi hermanito estaba cumpliendo con su trabajo", lloraba la hermana del vigilante.

Familia exige una sanción fuerte

El cuñado de Juan Martínez también habló durante el sepelio y pidió justicia para el vigilante. Según dijo, la familia espera que las autoridades tomen una decisión firme.

"Se pide justicia por mi cuñado. Lamentablemente lo que ha hecho es un salvajismo esa señora. No se debe conducir en esta debilidad, aparte de que tenía antecedentes. Es una persona muy humilde y buena. Deja a todas las familias destrozada. La jueza de la zona que como sea consciente de lo que hizo. Ha hecho una maldad prácticamente dando la libertad a esa señora", dijo el cuñado.

En medio del dolor, la hermana y otros familiares pidieron una pena mayor contra la empresaria Maricsa Alfaro Cerna, señalada como la conductora que atropelló a Juan. Luego, todos alzaron la voz para exigir justicia.

"(¿Cinco años para usted no es suficiente?) No es nada. Y la vida no tiene precio. Esperamos justicia", dijo el cuñado. "20 años", gritó la hermana junto a otros familiares. "¡Juan Martínez... presente! ¡Juan Martínez... presente! ¡Justicia!", dijeron los familiares.

Cuestionan actitud de la conductora

Rossmery también criticó la actitud que, según ella, habría tenido la conductora después del atropello. La hermana del vigilante aseguró que no habría auxiliado a Juan en los primeros minutos. Además, aseguró que la mujer no pidió perdón durante la audiencia. La familia también afirmó que no ha recibido apoyo económico.

"Te paraste. Empezaste a arreglar en vez de brindarle auxilio a mi hermano, sabiendo que esos minutos contaban para que mi hermano por lo menos sea atendido", señaló. "Nunca pidió perdón, nunca pidió perdón. Aunque no lo necesitamos. Ahí se ve la clase de mujer que es", agregó. "No, ni un tipo de apoyo. Pero por favor, ahora no. Ese tipo de cosas, no. Solo queremos justicia", dijo.

Juan Martínez deja cuatro hijos, quienes estuvieron presentes en el velorio y enfrentan una dolorosa pérdida. Su familia espera que las autoridades actúen y que el caso no quede en el olvido.

En conclusión, la familia de Juan Martínez despidió al vigilante entre lágrimas y pedidos de justicia, exigiendo que su muerte no quede impune. Su hermana Rossmery Martínez se quebró durante el entierro y pidió que la conductora involucrada sea sancionada. Ahora, entre el dolor y la indignación, sus seres queridos esperan que las autoridades actúen y que Juan pueda descansar en paz.