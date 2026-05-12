¿Angie Arizaga celebró el Día de la Madre sin el padre de su hijo? Esto respondió el chico reality

Parafrasear esta información cómo una nota periodística de más de 400 palabras con poca voz pasiva,y respetar la estructura: introducción, dos subtítulos, conclusión y respetar las citas:

La "ausencia" de una publicación de la pareja de Angie Arizaga hizo por el Día de la madre, generó incontables especulaciones sobre la situación de la pareja, es por ello que el competidor de 'Esto es Guerra' salió aclarar el tema. Como se sabe, los papás de Matteo suelen compartir muchos momentos de su día a día en redes sociales. ¿Qué sucedió?

Jota Benz explica por qué no apareció en la publicación de Angie

En declaraciones para América Espectáculos, Jota Benz explicó por qué no apareció en la publicación de Angie Arizaga por el Día de la Madre. El exchico reality aseguró que ambos prefieren mantener ciertos momentos familiares alejados de las redes sociales.

"Porque nosotros no somos de colgar siempre fechas específicas, lo vivimos como lo tenemos que vivir. Si queremos subir, lo subimos, igual, todo lo bonito no siempre se comparte", declaró.

Además, el hermano de Gino Assereto contó que sí celebraron juntos la fecha especial y que pasaron el día realizando distintas actividades familiares junto a su pequeño hijo Matteo y la madre de Angie.

"Increíble, hemos salido a pasear, hemos tenido a la mamita de Angie en casa, hemos comido, jugado con Matteo, hemos visto videos. Hablé con mi mamita, Matteo también la llamó por videollamada. No siempre se publica", comentó.

Con estas declaraciones, Jota Benz buscó poner fin a los rumores de distanciamiento que surgieron en redes sociales tras la ausencia de fotos o mensajes públicos durante la celebración. Aunque suelen compartir momentos cotidianos con sus seguidores, esta vez decidieron mantener la fecha en privado..

@rkt696 Jota Benz explica "ausencia" por el Día de la madre con Angie ♬ sonido original - rkt696

¿Angie Arizaga perdonaría una infidelidad?

El ampay en Argentina de Said Palao y Mario Irivarren con mujeres ha generado diversas reacciones en la farándula local. En ese contexto, el pódcast 'Q' Bochinche!' difundió las declaraciones de Angie Arizaga, quien fue consultada sobre si permitiría que su pareja asista a este tipo de reuniones pese a estar en una relación.

"Yo la verdad le he dicho que él puede hacer lo que quiera, él y yo somos libres dentro de la relación, siempre y todo con respeto. Yo le dije: amor ¿tú irías? y me dijo que no. Yo con eso estoy bastante tranquila. Y si tuviera que ir, hay mucha confianza en la relación", respondió la modelo.

Ante ello, la prensa le preguntó si sería capaz de perdonar una infidelidad. La exintegrante de 'Esto es guerra' señaló que no cree que su pareja llegue a ese punto, especialmente por la etapa que atraviesan tras más de cinco años de relación, su reciente compromiso y la llegada de su hijo.

"No creo que sea capaz de arruinar lo que hemos construido con tanto amor y nuestro Matteito (su hijo)", sentenció.

@instarandula Angie Arizaga habla sobre el ampay en Argentina y asegura que confía en Jota Benz. ♬ sonido original - Instarandula

En conclusión,aunque las redes sociales desataron rumores por la ausencia de Jota Benz en las publicaciones de Angie Arizaga por el Día de la Madre, el cantante aclaró que ambos prefieren mantener algunos momentos familiares lejos de internet.