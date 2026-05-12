Magaly Medina cuadra a 'La Manada' por recordarle deuda con Farfán: "Díganle que le pague a su hija"

Magaly Medina volvió a responder sin filtros. Esta vez, la conductora de "Magaly TV, La Firme" se pronunció luego de que en el pódcast "La Manada" le recordaran el pago que debe hacerle a Jefferson Farfán, tras el proceso judicial que el exfutbolista ganó en su contra.

La 'Urraca' no dejó pasar el comentario y decidió devolver el dardo en vivo. Sin embargo, no solo habló de su deuda con Farfán, sino que también puso sobre la mesa la nueva disputa del exjugador con Darinka Ramírez, madre de su hija menor.

Magaly Medina responde a comentario de 'La Manada'

Magaly Medina no se quedó callada y respondió con todo a los integrantes de 'La Manada', luego de que en el pódcast le recordaran el pago que debe hacerle a Jefferson Farfán tras el proceso judicial que ganó el exfutbolista. La 'Urraca' escuchó el comentario que hicieron en el programa de streaming y aprovechó su espacio en "Magaly TV, La Firme" para devolver el dardo.

"Pásame esa parte de La Manada, los 'chupes de Farfán'. Porque Farfán tiene a sus trabajadores. Todo lo que él hace, ellos lo repiten, así como monitos también", expresó la conductora antes de colocar el video.

En el extracto del pódcast del viernes 8 de mayo, "La Manada" hicieron una broma dirigida a la conductora de ATV, recordándole que debe pagarle a la popular 'Foquita'.

"Acá en Satélite todos somos apañadores", dijo Gerardo Pe. "Sí, sí", respondieron Laura Spoya y Mario Irivarren. "Magaly, págale a Farfán", comentó Gerardo Pe. "Ya estamos 8 de mayo; no nos han pagado todavía", agregó Laura.

Al escuchar esta frase, Magaly Medina reaccionó con evidente molestia. La conductora aprovechó para hablar del conflicto que Jefferson Farfán mantiene con Darinka Ramírez, pues el exseleccionado quiere reducir la pensión de alimentos de su hija y también pedir una tenencia compartida. Por eso, la periodista pidió que los integrantes de "La Manada" también sean igual de insistentes con ese tema.

"Espero que ahora Gerardo y toda 'La Manada', después de escuchar a Darinka Ramírez y su pedido hacia Farfán, también todos los días le digan: 'Farfán, págale a tu hija. Farfán, dale lo que tu hija se merece'", lanzó tajantemente.

Magaly critica a Farfán por conflicto con Darinka

Durante su presentación en "Magaly TV, La Firme", Darinka Ramírez contó que Farfán busca tener a su hija por semanas alternadas, pero ella considera que eso podría afectar la estabilidad de la pequeña.

"Quiere tener la tenencia sin estar presente. Son unas visitas esporádicas las que hace. Me está pidiendo una semana en mi casa y otra en la suya. Imagínate, esa inestabilidad para mi hija que solo ha vivido con su mamá", expresó Darinka Ramírez.

La conductora también cuestionó que Jefferson Farfán recurra nuevamente a abogados para resolver un tema familiar tan delicado. Además, lamentó que una niña de 3 años tenga que verse envuelta en este tipo de conflictos. Finalmente, Magaly Medina dejó un mensaje directo para el exfutbolista y su entorno.

"Qué terrible que él todo trate de solucionarlo con abogados y con demandas. Que demande a medio Perú si quiere, pero en este caso se trata de su pequeña hija", opinó Magaly. "Qué feo que una niña de 3 años, en la voz de su madre, tenga que estar reclamando", agregó. "Esperemos que realmente todo se solucione para tu hija, pero hay que decirle: 'Farfán págale a tu hija'", sentenció.

En conclusión, Magaly Medina respondió a "La Manada" tras recordarle el pago pendiente a Jefferson Farfán y devolvió el dardo con el caso de Darinka Ramírez. La conductora pidió a los conductores del pódcast que también le exijan al exfutbolista cumplir con su hija menor, dejando claro que no piensa quedarse callada ante los comentarios de su entorno.