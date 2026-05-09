Magaly cuestiona que Alejandro Sanz ame para siempre a Stephanie Cayo: "La novia de mentiritas"

Desde hace semanas, Alejandro Sanz y Stephanie Cayo hicieron pública su relación amorosa a los medios con una entrevista. Luego de que el cantante español señala que cree en el amor para siempre hacia la actriz peruana, Magaly lo pone en duda.

Magaly no cree en las palabras de Alejandro Sanz

Durante la emisión de su último programa, Magaly Medina no pudo evitar comentar sobre la portada de Stephanie Cayo con Alejandro Sanz en su visita a Cusco. Es así como reveló sentirse un poco confundida por las palabras del cantante español, ya que siempre se le ha visto en varios romances.

"Su vida personal es otra, vincularse con la actriz Stephanie Cayo y decir 'estoy convencido que el amor es para siempre', un poco contradictorio viniendo de un hombre que no ha mantenido una relación para siempre. Debe estar llenando de palabritas para que Stephanie se las crea, pero de ahí que dure para siempre... no ha durado con ninguna de sus parejas hasta el momento y tiene varios hijos, matrimonios, muchos romances y hasta el momento nada", declaró.

En otro mundo, la 'urraca' señala sobre otros rumores que vienen circulando sobre la pareja musical. Así mismo, señala de la supuesta relación para limpiar la imagen de él y sobre la novia real, ya que la peruana a solo sería de medios.

"Surgió una onda de periodistas diciendo que es una coas armada para limpiarle la imagen a él, para prepararse por un libro que saldrá en España y lo dejaría mal parado. Surgió por ahí que existía una novia que viajaba con ellos dos, y que era la novia real, y que Stephanie Cayo era la novia de mentiritas de cara para los medios", agregó.

Alejandro Sanz declara su amor por Stephanie Cayo

En una entrevista con Jordi Évole en La Sexta, Alejandro Sanz habló sobre su carrera y nuevos proyectos musicales, pero también de su vida amorosa. Es así como el presentador le habla de Stephanie Cayo y el español menciona sentir que este amor es para siempre.

"Y cuando te llega una nueva relación como ahora, que no sé cuanto tiempo llevas, uno vuelve a pensar en 'el amor es para siempre'", le pregunta el entrevistador, y Sanz responde: "Por supuesto, estoy convencido que el amor es para siempre, más que nunca. Tú no sabes cuando llegan las cosas, cuándo tiene que pasar"

De esta manera, Alejandro Sanz sigue afirmando el gran amor que siente por Stephanie Cayo en los medios, pero para Magaly Medina esto no duraría para siempre como tanto lo publicitan.