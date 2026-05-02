Pamela López revela que Paul Michael habría golpeado a Samahara Lobatón: "Yo lo vi"

El programa 'La Granja VIP' premia a sus participantes con algunas fiestas dentro del reality para que se puedan relajar. Es así como aparentemente dentro de la última celebración Paul Michael habría golpeado a Samahara Lobatón, según relató Pamela López.

Pamela López revela que su pareja habría agredido a Samahara

Al día siguiente de la fiesta, Pamela López estuvo conversando con Gabriela Herrera, donde recordaba la actitud de Paul Michael pasado de copas. Es así como confiesa que su pareja habría estado cantándole una canción, pero ese acto habría golpeado en más de una ocasión a Samahara Lobatón.

Según cuenta la popular 'KittyPam', el joven cantante retrocedía hacia Samahara Lobatón abriendo las manos para golpearla en como en tres ocasiones y pisándola. Es así como ella le pide disculpas por las acciones de su pareja, pero se pone a pensar si fue a casualidad o adrede en busca de alguna pelea como en otras ocasiones.

"Abría sus manos porque bailaba, y vi eso pero no dije nada porque dije 'casualidad'. Vi una segunda tocada, no sé si fueron dos o tres, me cantaba a mí, se iba para atrás y abre sus brazos y la vuelve a golpear fuerte, en eso ella voltea y cuando se choca, se choca con mi mirada (...) Yo no sabía qué hacer, si pedir disculpas, dije 'cuidado' y ella me dice 'h...¿qué le pasa a este h...? Me está golpeando, pisando hace rato", declaró.

¿Paul Michael tiene problemas con el alcohol?

Después de haber tenido una fiesta en el reality de convivencia, Pamela López tuvo una corta conversación con Mónica Torres al día siguiente donde le revela que los problemas de alcohol que tiene Paul Michael lo ha empezado a ver hace unos meses atrás.

Aunque señaló que no quería dar detalles de lo sucedido anteriormente antes de que ingresaran a 'La Granja VIP', señaló que fueron problemas fuertes que tuvo el cantante de salsa estando pasado de copas.