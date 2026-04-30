Pamela Franco pensó en regresar con el padre de su hija tras ampay del 'auto rana': "Estaba vulnerable"

La cantante Pamela Franco es una de las artistas de cumbia que está en medio de la polémica por conflictos con el padre de su hija. Es así como la artista reveló que sí planeaba volver con él casi un mes del ampay de Magaly.

Pensó en regresar con el padre de su hija

Durante una conversación con el programa 'Amor y Fuego', Pamela Franco estuvo contando los actuales problemas legales que tiene con el padre de su hija y que todas sus declaraciones son ciertas bajo su vivencia.

Así mismo, confesó que sí pensó en retomar la relación con el reconocido cantante un mes después de haberse revelado el ampay de él con una mujer en un 'auto rana'.

"Lo único que te puedo decir es que yo estaba tan vulnerable como tonta, seguro muchas mujeres han pasado por eso, pero al primer mes que pasó todo eso, alucínate que yo pensaba que íbamos a regresar hasta que él me hizo algo que yo dije 'no más'", cuenta.

¿Por qué Pamela Franco no aceptó volver?

Luego, la conductora Gigi Mitre le pregunta directamente por qué no llegó a darse esta reconciliación y la actual novia de Christian Cueva afirma que fue por una comentario en específico que lo sintió como humillación.

"Cuando comenzó esto con ella (la madre de sus otros hijos) que se agarraban y se daban la cucharita en la boca. Me dijo en la cara que quiere estar bien conmigo, con ella (su otra ex), con Melanie y con todas las mamás de sus hijos. Me dijo 'espérate, cuatro o cinco meses y que todo pase, como que íbamos a regresar'. Yo le dije 'en cuatro o cinco meses yo ya voy a estar en otra cosa ya, olvídate'. Me lo dijo de una manera que me humilló", declaró.

Es así como la artista señala que por cosas del destino cumplió su palabra y a pocos los meses de terminar con el padre de su hija, volvió a comunicarse con el 'Aladino' donde decidieron iniciar una relación amorosa de manera formal que continúa hasta la actualidad.

De esta manera, Pamela Franco confesó finalmente que sí pensó o planeaba regresar con el padre de su hija, pero todo se vino abajo por los coqueteos que ya tenía con su ex, y que planeaba hacerla esperar varios meses. Tomando así la decisión de terminar todo vínculo de retomar como pareja.