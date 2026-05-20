Actriz de 'Al fondo hay sitio' conmueve al pedir ayuda para su madre enferma: "Necesita donantes de sangre"

Una querida actriz de 'Al fondo hay sitio' generó preocupación entre sus seguidores luego de realizar un pedido de ayuda urgente en redes sociales por el delicado estado de salud de su madre. La artista explicó que su familiar necesita donaciones de sangre y plaquetas para continuar con su tratamiento médico.

Actriz de 'Al fondo hay sitio' pide ayuda para su madre

Se trata de Virna Flores, quien interpreta a Lorena en la popular serie de América Televisión. A través de sus historias de Instagram, la actriz reveló que su madre, Pietra Di Liberto, atraviesa un complicado estado de salud que requiere constantes transfusiones.

"Donar sangre siempre es importante, podemos salvar una vida", empezó diciendo la actriz, mientras mostraba como ella estaba siendo parte del proceso.

La artista explicó que actualmente necesitan con urgencia donantes de sangre y plaquetas para continuar con el tratamiento médico de su familiar. Además, señaló que cualquier tipo de sangre puede ayudar en este difícil momento que atraviesa su familia.

"Mi mamá en este momento se encuentra un poco delicada de salud y necesita donantes de sangre y de plaquetas", mencionó la actriz.

Asimismo, Virna Flores contó que las personas interesadas en colaborar pueden acercarse a la Clínica Delgado, en Miraflores, y realizar la donación a nombre de su madre. La actriz también pidió compartir la información para llegar a más personas.

"Es un pedido muy personal y muy específico. Y al que me pueda ayudar, se lo voy a agradecer muchísimo", expresó mediante sus redes sociales.

Virna Flores recibe el apoyo de sus seguidores y compañeros

El mensaje de la actriz rápidamente generó reacciones entre sus seguidores y compañeros del medio artístico, quienes comenzaron a compartir la publicación para ayudar a encontrar más donantes. Muchos usuarios también aprovecharon para enviarle mensajes de apoyo y fortaleza a la familia.

A través de otro mensaje, Virna Flores explicó que las donaciones son fundamentales para la recuperación de su madre y agradeció el respaldo recibido durante estas horas.

"Hoy quiero pedirles algo muy importante. Estamos buscando donantes de sangre y plaquetas (de cualquier tipo) para mi mamá. Cada donación suma, ayuda y puede hacer una enorme diferencia en este momento tan delicado para nuestra familia. Clínica Delgado Miraflores. Paciente: Pietra Di Liberto. Si pueden donar o compartir esta información, se los voy a agradecer con el corazón. Gracias por estar, por acompañarnos y por todo el cariño que siempre nos hacen sentir", detalló en su publicación.

Por su parte, su esposo Ismael La Rosa también se pronunció y le dedicó un emotivo mensaje, donde expresó su fe en la pronta recuperación de su suegra.

"Doy Gracias por el milagro ya realizado. Doy gracias por su total y absoluta recuperación y su fortaleza y perfecto estado de salud", escribió el actor nacional.

En conclusión, Virna Flores continúa difundiendo el pedido de ayuda para su madre con la esperanza de encontrar más donantes. La actriz viene recibiendo el respaldo de sus seguidores y colegas mientras enfrenta este delicado momento familiar.