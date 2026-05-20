Laura Huarcayo rompe su silencio sobre supuesto desplante de Stephanie Salas: "No me di cuenta"

La visita de Humberto Zurita y Stephanie Salas a la televisión peruana terminó generando una inesperada polémica. Usuarios en redes sociales señalaron un supuesto desplante de la actriz mexicana hacia Laura Huarcayo, luego de que la conductora compartiera escena con el actor mexicano.

Laura Huarcayo reconoce incomodidad de Stephanie Salas

En declaraciones para América Espectáculos, Laura Huarcayo explicó que inicialmente no notó el supuesto desplante que tantos comentarios generó en redes sociales. Sin embargo, con el paso de los minutos sí logró percibir cierta incomodidad en la actriz mexicana luego de realizar una secuencia de actuación junto a Humberto Zurita.

"Sabes que no me di cuenta que me hizo un desplante (...) Sí sentí que estaba un poquito incómoda por unas escenas", comentó la conductora.

Laura Huarcayo también reveló que intentó disculparse directamente con Stephanie Salas al notar el ambiente tenso en el set. Según relató, quiso aclarar que no existía ninguna intención de incomodarla durante la dinámica del programa.

"Lo cierto es que yo en ese momento la sentí un poquito incómoda y lo que hago es decirle: 'Si algo te incomodó, disculpa'. Ahí es donde ella hace (gesto con la mano), pero bueno, es parte de", expresó.

La modelo dejó claro que jamás buscó generar molestias ni situaciones incómodas con la pareja del actor mexicano. Además, precisó que la producción tampoco tuvo intención de sobrepasar límites durante la secuencia emitida.

"De parte de la producción no tuvimos intención de que alguien se sienta mal", sostuvo.

La conductora también descartó cualquier insinuación relacionada con un supuesto coqueteo o una escena más subida de tono junto a Humberto Zurita. Incluso señaló que no se considera actriz y que simplemente siguió la dinámica planteada en el programa.

El momento viral que desató la polémica en redes sociales

La controversia comenzó luego de la difusión de imágenes donde Stephanie Salas aparentemente evita acercarse a Laura Huarcayo tras la secuencia protagonizada con Humberto Zurita. En redes sociales, muchos usuarios interpretaron el gesto como una muestra evidente de incomodidad o celos por parte de la actriz mexicana.

Consultada sobre si llegó a conversar posteriormente con Stephanie Salas para aclarar el tema, Laura Huarcayo aseguró que no hubo oportunidad de hacerlo, ya que todo terminó rápidamente una vez culminadas las grabaciones.

"Nada, me fui a mi casa", comentó la conductora al ser consultada sobre lo ocurrido detrás de cámaras.

Pese a ello, Laura reiteró que mantiene respeto y cariño por todos los invitados que participan en el programa y evitó alimentar más la polémica alrededor del supuesto desplante.

Las imágenes continúan circulando en distintas plataformas digitales, donde los usuarios siguen debatiendo si realmente existió una actitud incómoda de Stephanie Salas o si todo fue simplemente una mala interpretación de los gestos captados por las cámaras.

En conclusión, mientras tanto, Laura Huarcayo decidió tomar el episodio con tranquilidad y aclaró públicamente su posición. Aunque reconoció cierta incomodidad en Stephanie Salas, aseguró que nunca tuvo intención de generar un momento incómodo.