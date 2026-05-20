Carlos Alcántara se defiende tras críticas por su vida de soltero: "¿Yo no he sufrido por separarme?"

Carlos Alcántara decidió responder sin filtros a quienes vienen criticando su nueva etapa de soltero. El reconocido actor, conocido por muchos como "Cachín", se mostró incómodo por los comentarios que recibe en redes sociales debido a sus salidas nocturnas y su actual estilo de vida. Además, dejó entrever que su separación de Jossie Lindley no fue fácil y que también atravesó momentos difíciles.
Carlos Alcántara responde a críticas por sus salidas nocturnas
Durante una entrevista en el programa "Sin + que decir", Carlos Alcántara habló sobre las críticas que ha recibido tras ser visto en salidas nocturnas. El actor cuestionó que algunos usuarios opinen sobre lo que debería hacer a sus 61 años.
"¿Cómo te va a afectar que alguien que dentro de una ignorancia una señora, un señor, un tipo me diga cosas que ni siquiera no me conoce? Claro. O sea, que yo debería estar en mi casa con mi mujer y con mi hijo en vez de estar haciendo tonteras que ya no son parte de mi edad. O sea, ¿quién ch... tiene que decirte a ti lo que tienes que hacer?", señaló Carlos Alcántara.
El comediante dejó claro que no piensa vivir pendiente del qué dirán. Para él, cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones, más aún después de una separación. Carlos también dio a entender que el fin de su matrimonio con Jossie Lindley no fue algo simple ni rápido. Por eso, se mostró fastidiado con quienes creen que ahora solo está disfrutando sin haber pasado por un proceso doloroso.
"¿Yo no he sufrido por separarme? ¿O sea, yo no he tenido una relación? ¿La separación ha sido de la noche a la mañana? ¿Yo me puse testosterona y ya estoy libre a la calle?", expresó.
Magaly Medina le aconseja tomarlo con humor
Las declaraciones de Carlos Alcántara no pasaron desapercibidas para Magaly Medina. La conductora comentó que, aunque el actor asegura que no le afectan las críticas, en realidad sí se le nota molesto por lo que dicen de él.
"¿Y por qué se enoja? digo yo. Él dice: '¿Por crees que a mí me va a molestar?'. Pero está enojado. Sí le molesta la crítica", dijo Magaly.
La 'Urraca' también señaló que hoy en día cualquiera opina en redes sociales, incluso sin conocer a fondo la vida de los demás. Por eso, le recordó a Cachín que debe aprender a manejar esos comentarios si decide mostrarse en lugares públicos.
"Si no quieres que te comentemos, pues puedes irte a un sitio que no sea tan público, pero si te vas ahí a gozar y a mover rico con alguna de las habituales amigas con las que sueles lucirte, pues entonces hay que aguantar más", destacó.
Magaly también reconoció que el actor estuvo muchos años dedicado a su matrimonio y a su hogar. Por eso, consideró que quizá ahora está viviendo una etapa distinta, aunque eso no evita que la farándula lo comente. Finalmente, la conductora le recomendó tomar las críticas con más calma y sentido del humor.
"Estuvo muchos años casado, dedicado a su matrimonio, dedicado a su hogar y era un hombre que no se exhibía... Uno no tiene por qué saber cuánto le costó, cuánto le dolió. Lo que vemos ahora es eso... Cachín, un poquito más de sentido del humor, ponle, ya que le has puesto sal y pimienta a tu vida, también ponle un poquito más de sentido del humor", señaló.
En conclusión, Carlos Alcántara respondió a quienes critican sus salidas nocturnas y aseguró que nadie tiene derecho a decirle cómo vivir su soltería. El actor dejó entrever que su separación de Jossie Lindley fue un proceso doloroso y no algo que ocurrió de un día para otro. Mientras tanto, Magaly Medina le aconsejó tomar los comentarios con más humor, ya que su nueva etapa seguirá dando que hablar.