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Horóscopo de HOY, 20 de mayo: Soralla de los Ángeles revela las predicciones en el amor para los 12 signos

Desde el programa 'Espacio Astral', Soralla de los Ángeles detalla cómo influirán los astros este miércoles 20 de mayo según tu signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, miércoles 20 de mayo.
Horóscopo de hoy, miércoles 20 de mayo. (Composición: La Karibeña)
20/05/2026

Con el inicio de la temporada de Tauro, los astrólogos señalan una fase de renovación e impulso personal, ideal para ordenar prioridades y confiar en la intuición. Desde el programa 'Espacio Astral', Soralla de los Ángeles, comparte su horóscopo del miércoles 20 de mayo con recomendaciones para afrontar retos y equilibrar la energía.

Horóscopo hoy miércoles 20 de mayo

Aries (20 mar-19 abr)

Una noticia inesperada traerá claridad a tu vida sentimental. Escucha tu intuición y actúa con seguridad. Tu mejor amuleto es una llave dorada.

Tauro (20 abr-20 may)

El amor necesita detalles y paciencia. Un pequeño gesto puede cambiar por completo tu relación. Tu mejor amuleto es una moneda china.

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Géminis (21 may-21 jun)

Es tiempo de cerrar ciclos que solo te desgastan. Lo nuevo llega con fuerza positiva. Tu mejor amuleto es una amatista.

Cáncer (22 jun-21 jul)

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Las energías del universo te impulsan a sanar emociones profundas y abrirte nuevamente al amor. Tu mejor amuleto es una pluma blanca.

Leo (22 jul-22 ago)

Tu brillo natural atraerá miradas y nuevas oportunidades sentimentales. Confía en tu magnetismo. Tu mejor amuleto es un sol de metal.

Virgo (23 ago-22 set)

Hoy la calma será tu mejor aliada para resolver asuntos del corazón. No te apresures. Tu mejor amuleto es un cuarzo verde.

Libra (23 set-22 oct)

Una conversación pendiente traerá equilibrio y respuestas que estabas esperando. Tu mejor amuleto es una mariposa.

"Espacio Astral" con Soraya de los Ángeles.
"Espacio Astral" con Soralla de los Ángeles.

Escorpio (23 oct-22 nov)

Tu intuición estará más fuerte que nunca. Hazle caso y descubrirás grandes verdades. Tu mejor amuleto es un escarabajo egipcio.

Sagitario (23 nov-22 dic)

La aventura y la alegría tocarán tu puerta. Atrévete a vivir nuevas experiencias amorosas. Tu mejor amuleto es una estrella plateada.

Capricornio (23 dic-21 ene)

Es momento de construir desde cero y confiar en que mereces estabilidad emocional. Tu mejor amuleto es una piedra obsidiana.

Acuario (22 ene-17 feb)

Alguien del pasado podría buscarte. Piensa bien antes de abrir nuevamente esa puerta. Tu mejor amuleto es una luna creciente.

Piscis (18 feb-19 mar)

La sensibilidad que te caracteriza será tu guía para fortalecer vínculos sinceros y duraderos. Tu mejor amuleto es una concha marina. 

En conclusión, Soralla de los Ángeles recuerda que los astros guían, pero la voluntad personal define el rumbo. La temporada de Tauro invita a soltar lo que no aporta, mantener la serenidad y aprovechar oportunidades. Usar amuletos para potenciar la energía positiva permitirá enfrentar el día con equilibrio y optimismo.

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