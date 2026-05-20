Horóscopo de HOY, 20 de mayo: Soralla de los Ángeles revela las predicciones en el amor para los 12 signos

Con el inicio de la temporada de Tauro, los astrólogos señalan una fase de renovación e impulso personal, ideal para ordenar prioridades y confiar en la intuición. Desde el programa 'Espacio Astral', Soralla de los Ángeles, comparte su horóscopo del miércoles 20 de mayo con recomendaciones para afrontar retos y equilibrar la energía.

Horóscopo hoy miércoles 20 de mayo

Aries (20 mar-19 abr)

Una noticia inesperada traerá claridad a tu vida sentimental. Escucha tu intuición y actúa con seguridad. Tu mejor amuleto es una llave dorada.

Tauro (20 abr-20 may)

El amor necesita detalles y paciencia. Un pequeño gesto puede cambiar por completo tu relación. Tu mejor amuleto es una moneda china.

Géminis (21 may-21 jun)

Es tiempo de cerrar ciclos que solo te desgastan. Lo nuevo llega con fuerza positiva. Tu mejor amuleto es una amatista.

Cáncer (22 jun-21 jul)

Las energías del universo te impulsan a sanar emociones profundas y abrirte nuevamente al amor. Tu mejor amuleto es una pluma blanca.

Leo (22 jul-22 ago)

Tu brillo natural atraerá miradas y nuevas oportunidades sentimentales. Confía en tu magnetismo. Tu mejor amuleto es un sol de metal.

Virgo (23 ago-22 set)

Hoy la calma será tu mejor aliada para resolver asuntos del corazón. No te apresures. Tu mejor amuleto es un cuarzo verde.

Libra (23 set-22 oct)

Una conversación pendiente traerá equilibrio y respuestas que estabas esperando. Tu mejor amuleto es una mariposa.

"Espacio Astral" con Soralla de los Ángeles.

Escorpio (23 oct-22 nov)

Tu intuición estará más fuerte que nunca. Hazle caso y descubrirás grandes verdades. Tu mejor amuleto es un escarabajo egipcio.

Sagitario (23 nov-22 dic)

La aventura y la alegría tocarán tu puerta. Atrévete a vivir nuevas experiencias amorosas. Tu mejor amuleto es una estrella plateada.

Capricornio (23 dic-21 ene)

Es momento de construir desde cero y confiar en que mereces estabilidad emocional. Tu mejor amuleto es una piedra obsidiana.

Acuario (22 ene-17 feb)

Alguien del pasado podría buscarte. Piensa bien antes de abrir nuevamente esa puerta. Tu mejor amuleto es una luna creciente.

Piscis (18 feb-19 mar)

La sensibilidad que te caracteriza será tu guía para fortalecer vínculos sinceros y duraderos. Tu mejor amuleto es una concha marina.

En conclusión, Soralla de los Ángeles recuerda que los astros guían, pero la voluntad personal define el rumbo. La temporada de Tauro invita a soltar lo que no aporta, mantener la serenidad y aprovechar oportunidades. Usar amuletos para potenciar la energía positiva permitirá enfrentar el día con equilibrio y optimismo.