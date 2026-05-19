Horóscopo de HOY, 19 de mayo: Soralla de los Ángeles revela las predicciones en el amor para los 12 signos

Con el inicio de la temporada de Tauro, los astrólogos señalan una fase de renovación e impulso personal, ideal para ordenar prioridades y confiar en la intuición. Desde el programa 'Espacio Astral', Soralla de los Ángeles, comparte su horóscopo del martes 19 de mayo con recomendaciones para afrontar retos y equilibrar la energía.

Horóscopo hoy martes 19 de mayo

Aries (20 mar-19 abr)

Hoy la energía favorece la comunicación y la conexión amorosa. Expresa tus sentimientos sin miedo, esa persona necesita escucharlo.

Tu mejor amuleto un atrapasueños.

Tauro (20 abr-20 may)

El universo te pide ordenar tu tiempo y dedicar más atención al amor. Recuperar lo valioso depende de ti. Tu mejor amuleto es un cuarzo rosa.

Géminis (21 may-21 jun)

No permitas que las dudas apaguen tu esperanza. Esta etapa es pasajera y pronto renacerá la armonía. Tu mejor amuleto es un cuarzo jade.

Cáncer (22 jun-21 jul)

Es tiempo de sanar el corazón y cerrar heridas del pasado. Una reconciliación puede cambiarlo todo. Tu mejor amuleto es un huayruro.

Leo (22 jul-22 ago)

Domina el orgullo y transforma tu carácter. Soltar el enojo fortalecerá tus lazos sentimentales. Tu mejor amuleto es un imán

Virgo (23 ago-22 set)

El destino trae sorpresas maravillosas para tu vida amorosa. Vive intensamente cada instante. Tu mejor amuleto es un cuarzo pirita.

Libra (23 set-22 oct)

No dejes que el silencio enfríe tus sentimientos. Hablar con sinceridad será la clave. Tu mejor amuleto es una llave.

"Espacio Astral" con Soralla de los Ángeles.

Escorpio (23 oct-22 nov)

Rompe la rutina y permite que nuevas emociones lleguen a tu vida. El amor puede sorprenderte. Tu mejor amuleto es un trébol.

Sagitario (23 nov-22 dic)

Tu luz interior atraerá alegría, pasión y momentos inolvidables junto a esa persona especial. Tu mejor amuleto es un billete de un dólar.

Capricornio (23 dic-21 ene)

Libérate de recuerdos que pesan y abre tu alma a nuevas oportunidades sentimentales. Tu mejor amuleto es un dije de sol.

Acuario (22 ene-17 feb)

El universo te invita a elegirte primero. El amor verdadero llegará cuando vibres en plenitud. Tu mejor amuleto es un cuarzo amatista.

Piscis (18 feb-19 mar)

La energía del amor fortalece tu relación y llena tu corazón de paz, unión y estabilidad. Tu mejor amuleto es un búho.

En conclusión, Soralla de los Ángeles recuerda que los astros guían, pero la voluntad personal define el rumbo. La temporada de Tauro invita a soltar lo que no aporta, mantener la serenidad y aprovechar oportunidades. Usar amuletos para potenciar la energía positiva permitirá enfrentar el día con equilibrio y optimismo.