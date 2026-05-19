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Horóscopo de HOY, 19 de mayo: Soralla de los Ángeles revela las predicciones en el amor para los 12 signos

Desde el programa 'Espacio Astral', Soralla de los Ángeles detalla cómo influirán los astros este martes 19 de mayo según tu signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, martes 19 de mayo.
Horóscopo de hoy, martes 19 de mayo. (Composición: La Karibeña)
19/05/2026

Con el inicio de la temporada de Tauro, los astrólogos señalan una fase de renovación e impulso personal, ideal para ordenar prioridades y confiar en la intuición. Desde el programa 'Espacio Astral', Soralla de los Ángeles, comparte su horóscopo del martes 19 de mayo con recomendaciones para afrontar retos y equilibrar la energía.

Horóscopo hoy martes 19 de mayo

Aries (20 mar-19 abr)

Hoy la energía favorece la comunicación y la conexión amorosa. Expresa tus sentimientos sin miedo, esa persona necesita escucharlo.
Tu mejor amuleto un atrapasueños.

Tauro (20 abr-20 may)

El universo te pide ordenar tu tiempo y dedicar más atención al amor. Recuperar lo valioso depende de ti. Tu mejor amuleto es un cuarzo rosa.

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Géminis (21 may-21 jun)

No permitas que las dudas apaguen tu esperanza. Esta etapa es pasajera y pronto renacerá la armonía. Tu mejor amuleto es un cuarzo jade.

Cáncer (22 jun-21 jul)

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Es tiempo de sanar el corazón y cerrar heridas del pasado. Una reconciliación puede cambiarlo todo. Tu mejor amuleto es un huayruro.

Leo (22 jul-22 ago)

Domina el orgullo y transforma tu carácter. Soltar el enojo fortalecerá tus lazos sentimentales. Tu mejor amuleto es un imán

Virgo (23 ago-22 set)

El destino trae sorpresas maravillosas para tu vida amorosa. Vive intensamente cada instante. Tu mejor amuleto es un cuarzo pirita.

Libra (23 set-22 oct)

No dejes que el silencio enfríe tus sentimientos. Hablar con sinceridad será la clave. Tu mejor amuleto es una llave.

"Espacio Astral" con Soraya de los Ángeles.
"Espacio Astral" con Soralla de los Ángeles.

Escorpio (23 oct-22 nov)

Rompe la rutina y permite que nuevas emociones lleguen a tu vida. El amor puede sorprenderte. Tu mejor amuleto es un trébol.

Sagitario (23 nov-22 dic)

Tu luz interior atraerá alegría, pasión y momentos inolvidables junto a esa persona especial. Tu mejor amuleto es un billete de un dólar.

Capricornio (23 dic-21 ene)

Libérate de recuerdos que pesan y abre tu alma a nuevas oportunidades sentimentales. Tu mejor amuleto es un dije de sol.

Acuario (22 ene-17 feb)

El universo te invita a elegirte primero. El amor verdadero llegará cuando vibres en plenitud. Tu mejor amuleto es un cuarzo amatista.

Piscis (18 feb-19 mar)

La energía del amor fortalece tu relación y llena tu corazón de paz, unión y estabilidad. Tu mejor amuleto es un búho.

En conclusión, Soralla de los Ángeles recuerda que los astros guían, pero la voluntad personal define el rumbo. La temporada de Tauro invita a soltar lo que no aporta, mantener la serenidad y aprovechar oportunidades. Usar amuletos para potenciar la energía positiva permitirá enfrentar el día con equilibrio y optimismo.

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