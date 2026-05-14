Horóscopo de HOY, 14 de mayo: Soralla de los Ángeles revela las predicciones en el amor para los 12 signos

Con el inicio de la temporada de Tauro, los astrólogos señalan una fase de renovación e impulso personal, ideal para ordenar prioridades y confiar en la intuición. Desde el programa 'Espacio Astral', Soralla de los Ángeles, comparte su horóscopo del jueves 14 de mayo con recomendaciones para afrontar retos y equilibrar la energía.

Horóscopo hoy jueves 14 de mayo

Aries (20 mar-19 abr)

El amor llega con fuerza, Una conversación pendiente traerá claridad sentimental. Si estás soltero, alguien con energía intensa se acerca. Confía en tu intuición y no apresures los tiempos. Amuleto angelical: lleva siempre cuarzo rosa.

Tauro (20 abr-20 may)

La estabilidad emocional será tu mayor regalo esta etapa. Una persona demuestra con hechos lo que siente por ti. Amuleto angelical: lleva contigo una moneda dorada.

Géminis (21 may-21 jun)

Tu magnetismo estará muy fuerte y atraerás nuevas miradas. Un mensaje inesperado puede cambiar tu panorama amoroso. Amuleto angelical: una pluma blanca.

Cáncer (22 jun-21 jul)

Tu corazón sensible recibirá respuestas que esperaba hace tiempo. Habrá reconciliaciones y emociones intensas esta semana. Amuleto angelical: un dije en forma de corazón.

Leo (22 jul-22 ago)

Brillarás más de lo normal y atraerás atención especial.si te encuentras solito o solita, una pasión fuerte puede surgir de manera inesperada. Amuleto angelical: un dije de sol.

Virgo (23 ago-22 set)

Tus pensamientos estarán enfocados en definir sentimientos reales. Tu relación puede avanzar hacia mayor compromiso. Amuleto angelical: una hoja de laurel.

Libra (23 set-22 oct)

El equilibrio sentimental regresa después de días confusos. Una nueva oportunidad amorosa toca tu puerta. Amuleto angelical: un cuarzo rosado.

"Espacio Astral" con Soralla de los Ángeles.

Escorpio (23 oct-22 nov)

La pasión y el misterio marcarán tus días amorosos. Alguien piensa intensamente en ti y pronto se acercará. Amuleto angelical: obsidiana negra.

Sagitario (23 nov-22 dic)

El amor trae movimiento, viajes o encuentros inesperados. Una persona del pasado podría reaparecer con fuerza. Amuleto angelical: una llave pequeña.

Capricornio (23 dic-21 ene)

Tu seriedad sentimental será valorada por alguien especial. Una relación puede fortalecerse con decisiones concretas. Amuleto angelical: cuarzo ahumado.

Acuario (22 ene-17 feb)

Sorpresas amorosas llegan cuando menos lo esperas. Una amistad podría transformarse en algo más profundo. Amuleto angelical: un dije de estrella.

Piscis (18 feb-19 mar)

Tu sensibilidad atraerá un amor sincero y espiritual. Los sueños y señales tendrán mensajes importantes para ti. Amuleto angelical: agua de rosas y amatista.

En conclusión, Soralla de los Ángeles recuerda que los astros guían, pero la voluntad personal define el rumbo. La temporada de Tauro invita a soltar lo que no aporta, mantener la serenidad y aprovechar oportunidades. Usar amuletos para potenciar la energía positiva permitirá enfrentar el día con equilibrio y optimismo.