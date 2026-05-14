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Horóscopo de HOY, 14 de mayo: Soralla de los Ángeles revela las predicciones en el amor para los 12 signos

Desde el programa 'Espacio Astral', Soralla de los Ángeles detalla cómo influirán los astros este jueves 14 de mayo según tu signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, jueves 14 de mayo.
Horóscopo de hoy, jueves 14 de mayo. (Composición: La Karibeña)
14/05/2026

Con el inicio de la temporada de Tauro, los astrólogos señalan una fase de renovación e impulso personal, ideal para ordenar prioridades y confiar en la intuición. Desde el programa 'Espacio Astral', Soralla de los Ángeles, comparte su horóscopo del jueves 14 de mayo con recomendaciones para afrontar retos y equilibrar la energía.

Horóscopo hoy jueves 14 de mayo

Aries (20 mar-19 abr)

El amor llega con fuerza, Una conversación pendiente traerá claridad sentimental. Si estás soltero, alguien con energía intensa se acerca. Confía en tu intuición y no apresures los tiempos. Amuleto angelical: lleva siempre cuarzo rosa.

Tauro (20 abr-20 may)

La estabilidad emocional será tu mayor regalo esta etapa. Una persona demuestra con hechos lo que siente por ti. Amuleto angelical: lleva contigo una moneda dorada. 

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Géminis (21 may-21 jun)

Tu magnetismo estará muy fuerte y atraerás nuevas miradas. Un mensaje inesperado puede cambiar tu panorama amoroso. Amuleto angelical: una pluma blanca.

Cáncer (22 jun-21 jul)

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Tu corazón sensible recibirá respuestas que esperaba hace tiempo. Habrá reconciliaciones y emociones intensas esta semana. Amuleto angelical: un dije en forma de corazón. 

Leo (22 jul-22 ago)

Brillarás más de lo normal y atraerás atención especial.si te encuentras solito o solita, una pasión fuerte puede surgir de manera inesperada. Amuleto angelical: un dije de sol.

Virgo (23 ago-22 set)

Tus pensamientos estarán enfocados en definir sentimientos reales. Tu relación puede avanzar hacia mayor compromiso. Amuleto angelical: una hoja de laurel.

Libra (23 set-22 oct)

El equilibrio sentimental regresa después de días confusos. Una nueva oportunidad amorosa toca tu puerta. Amuleto angelical: un cuarzo rosado. 

"Espacio Astral" con Soraya de los Ángeles.
"Espacio Astral" con Soralla de los Ángeles.

Escorpio (23 oct-22 nov)

La pasión y el misterio marcarán tus días amorosos. Alguien piensa intensamente en ti y pronto se acercará. Amuleto angelical: obsidiana negra.

Sagitario (23 nov-22 dic)

El amor trae movimiento, viajes o encuentros inesperados. Una persona del pasado podría reaparecer con fuerza. Amuleto angelical: una llave pequeña.

Capricornio (23 dic-21 ene)

Tu seriedad sentimental será valorada por alguien especial. Una relación puede fortalecerse con decisiones concretas. Amuleto angelical: cuarzo ahumado.

Acuario (22 ene-17 feb)

Sorpresas amorosas llegan cuando menos lo esperas. Una amistad podría transformarse en algo más profundo. Amuleto angelical: un dije de estrella.

Piscis (18 feb-19 mar)

Tu sensibilidad atraerá un amor sincero y espiritual. Los sueños y señales tendrán mensajes importantes para ti. Amuleto angelical: agua de rosas y amatista.

En conclusión, Soralla de los Ángeles recuerda que los astros guían, pero la voluntad personal define el rumbo. La temporada de Tauro invita a soltar lo que no aporta, mantener la serenidad y aprovechar oportunidades. Usar amuletos para potenciar la energía positiva permitirá enfrentar el día con equilibrio y optimismo.

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