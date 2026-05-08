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Horóscopo de HOY, 08 de mayo: Soralla de los Ángeles revela las predicciones en el amor para los 12 signos

Desde el programa 'Espacio Astral', Soralla de los Ángeles detalla cómo influirán los astros este viernes 08 de mayo según tu signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, viernes 08 de mayo.
Horóscopo de hoy, viernes 08 de mayo. (Composición: La Karibeña)
08/05/2026

Con el inicio de la temporada de Tauro, los astrólogos señalan una fase de renovación e impulso personal, ideal para ordenar prioridades y confiar en la intuición. Desde el programa 'Espacio Astral', Soralla de los Ángeles, comparte su horóscopo del viernes 08 de mayo con recomendaciones para afrontar retos y equilibrar la energía.

Horóscopo hoy viernes 08 de mayo

Aries (20 mar-19 abr)

No permitas que el estrés, dañe tu relación,  cuidado, podrías perder a esa persona tan especial. Tu mejor amuleto es un herraje. 

Tauro (20 abr-20 may)

La armonía y el equilibrio reinan en tu relación, felicidades, si estás solito (a). Suelta el pasado. Tu mejor amuleto un cuarzo rosa.

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Géminis (21 may-21 jun)

Conocerás el amor en el trabajo, día de muchas sorpresas. Si estás con pareja pasarás momentos gratos. Tu mejor amuleto es un hilo rojo. 

Cáncer (22 jun-21 jul)

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Suelta el miedo a quedarte solo (a) en el amor, tú eres muy valioso (a). Si  estás con pareja encontrarás el momento para disolver los problemas. Tu mejor amuleto es un herraje.

Leo (22 jul-22 ago)

Deja atrás el pasado disfruta tu presente al lado de esa persona tan especial. Si estás solito (a) diviértete. Tu mejor amuleto es un cuarzo rosa.

Virgo (23 ago-22 set)

Quítale el poder a los chismes y a las habladurías, eso afecta seriamente tu relación. Si estás soltero (a) esa persona te admira. Tu mejor amuleto es un cuarzo ónix 

Libra (23 set-22 oct)

Surgirá un cambio repentino en tu relación, es mejor darse un tiempo. Si estás solo (a) conocerás el amor. Tu mejor amuleto es una llave 

"Espacio Astral" con Soraya de los Ángeles.
"Espacio Astral" con Soralla de los Ángeles.

Escorpio (23 oct-22 nov)

Tu relación está pasando por un momento crítico, es mejor dialogar  con la pareja. Tu mejor amuleto es un trébol de cuatro hojas.

Sagitario (23 nov-22 dic)

Día de mucha alegría al lado de tu pareja, disfrutarás de momentos felices. Si estás solo (a) esa persona regresa. Tu mejor amuleto es una llave.

Capricornio (23 dic-21 ene)

Vuelve a creer en el amor, revive la magia  que habita en ti, enamórate de ti mismo, ámate, respétate. No pierdas la ilusión. Tu mejor amuleto es un cuarzo rosa.

Acuario (22 ene-17 feb)

Tú tienes la capacidad de disolver los problemas del corazón, todo pasa. Si estás con pareja sal de la rutina. Tu mejor amuleto es un hijo rojo.

Piscis (18 feb-19 mar)

Con unas pocas palabras puedes alegrar el corazón de esa persona tan especial, piénsalo. Si estás solo(a) conocerás el amor. Tu mejor amuleto es un cuarzo amatista.

En conclusión, Soralla de los Ángeles recuerda que los astros guían, pero la voluntad personal define el rumbo. La temporada de Tauro invita a soltar lo que no aporta, mantener la serenidad y aprovechar oportunidades. Usar amuletos para potenciar la energía positiva permitirá enfrentar el día con equilibrio y optimismo.

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