Horóscopo de HOY, 05 de mayo: Soralla de los Ángeles revela las predicciones en el amor para los 12 signos

Con el inicio de la temporada de Tauro, los astrólogos señalan una fase de renovación e impulso personal, ideal para ordenar prioridades y confiar en la intuición. Desde el programa 'Espacio Astral', Soralla de los Ángeles, comparte su horóscopo del martes 05 de mayo con recomendaciones para afrontar retos y equilibrar la energía.

Horóscopo hoy martes 05 de mayo

Aries (20 mar-19 abr)

Tu relación es mágica, estás pasando por un buen momento, disfrútalo mucho. si estás solo (a) recibirás un regalo. Tu mejor amuleto un cuarzo una llave.

Tauro (20 abr-20 may)

Suelta el pasado, será lo mejor perdona y olvida , serás feliz. Si estás con pareja, recupera el tiempo perdido, con bellos detalles. Tu mejor amuleto es un cuarzo lapislázuli.

Géminis (21 may-21 jun)

Decides asociarte con la pareja, surgen cambios que te hacen apuntar hacia el éxito. Si estás solo (a) recibirás una invitación. Tu mejor amuleto una llave.

Cáncer (22 jun-21 jul)

Día de grandes alegrías con la familia y a lado de esa persona tan especial, si estás solito (a) esa persona te buscará. Tu mejor amuleto es un cuarzo Ágatha.

Leo (22 jul-22 ago)

Grandes posibilidades de sanar tu relación y soltar heridas del pasado, tu relación va por buen camino. Tu mejor amuleto es un cuarzo obsidiana.

Virgo (23 ago-22 set)

Cuida tu relación, estás muy tenso (a) e impulsivo , (a) piensa antes de actuar. Si estás solito (a) sal a divertirte.

Libra (23 set-22 oct)

Buenos momentos en el amor, esa persona será tu mejor soporte, si estás solo (a) regresa un amor del pasado. Tu mejor amuleto es un ojo turco.

"Espacio Astral" con Soralla de los Ángeles.

Escorpio (23 oct-22 nov)

Momentos complicados con la pareja controla tu carácter, evita las peleas. Si estás solo (a) suelta la tristeza. Tu mejor amuleto un dólar

Sagitario (23 nov-22 dic)

Se viene un viaje, te divertirás demasiado, felicidades. Si estás soltero (a) conocerás el amor en la distancia. Tu mejor amuleto una pirámide

Capricornio (23 dic-21 ene)

Momentos de plenitud al lado de esa persona tan especial, eres correspondido. Si estás solito (a) no creas en falsas promesas. Tu mejor amuleto es un trébol

Acuario (22 ene-17 feb)

Un viejo amor retorna del pasado. Si estás con pareja se fortalecen los lazos con la pareja, felicidades. Tu mejor amuleto es un cuarzo citrino

Piscis (18 feb-19 mar)

Ponle un toque de magia a tu relación, esa persona te ama. Si estás solito (a) recibirás una invitación. Tu mejor amuleto un ojo turco

En conclusión, Soralla de los Ángeles recuerda que los astros guían, pero la voluntad personal define el rumbo. La temporada de Tauro invita a soltar lo que no aporta, mantener la serenidad y aprovechar oportunidades. Usar amuletos para potenciar la energía positiva permitirá enfrentar el día con equilibrio y optimismo.