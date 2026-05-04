Horóscopo de HOY, 04 de mayo: Soralla de los Ángeles revela las predicciones en el amor para los 12 signos

Con el inicio de la temporada de Tauro, los astrólogos señalan una fase de renovación e impulso personal, ideal para ordenar prioridades y confiar en la intuición. Desde el programa 'Espacio Astral', Soralla de los Ángeles, comparte su horóscopo del lunes 04 de mayo con recomendaciones para afrontar retos y equilibrar la energía.

Horóscopo hoy lunes 04 de mayo

Aries (20 mar-19 abr)

Hoy tendrás muchas alegrías al lado de esa persona tan especial, si estás solo(a) suelta el pasado. Tu mejor amuleto es un cuarzo rosa.

Tauro (20 abr-20 may)

Esa persona piensa en ti en este preciso momento, si estás con pareja busca el lado positivo de las cosas, no te desanimes. Tu mejor amuleto el ojo turco.

Géminis (21 may-21 jun)

Un viaje te hará recuperar el tiempo perdido con la pareja, disfrútalo. Si estás solito (a) sal a divertirte. Tu mejor amuleto es un cuarzo ónix.

Cáncer (22 jun-21 jul)

Se te concederá aquello que tanto deseas con esa persona, si estás soltero (a) suelta el orgullo, eso impide que llegue el verdadero amor. Tu mejor amuleto un trébol de cuatro hojas.

Leo (22 jul-22 ago)

Ponle ese toque de magia y amor a tu tu relación, no permitas que caiga en la rutina. Si estás solo (a) tendrás una invitación. Tu mejor amuleto es un herraje.

Virgo (23 ago-22 set)

Todo lo que piensas de esa persona es verdad, descubrirás una mentira. Si estás soltero (a) mejora tu carácter. Tu mejor amuleto es una pirámide.

Libra (23 set-22 oct)

Esa persona decide alejarse, tal vez sea lo mejor. Si estás solito (a) en un viaje conocerás el amor. Tu mejor amuleto un cuarzo jade.

"Espacio Astral" con Soraya de los Ángeles.

Escorpio (23 oct-22 nov)

Suelta el enojo y deja de lado lo pleitos, tu relación necesita un tiempo. Si estás soltero (a) hoy será un día muy especial. Tu mejor amuleto es un huayruro

Sagitario (23 nov-22 dic)

Día de reuniones importantes con la pareja. Si estás solo (a) conocerás a alguien muy especial. Tu mejor amuleto es un cuarzo amatista .

Capricornio (23 dic-21 ene)

Guíate siempre por tu intuición, ya que nunca te falla, esa persona algo oculta. Si estás soltero (a) recupera la esperanza. Tu mejor amuleto es una llave.

Acuario (22 ene-17 feb)

Tu pareja te sorprenderá con bellos detalles, confía esa persona te ama. Si estás soltero (a) recibirás una llamada. Tu mejor amuleto un cuarzo ojo de tigre.

Piscis (18 feb-19 mar)

Se solucionan los conflictos con la pareja, tú tienes la capacidad para resolverlo todo. Si estás solito (a) suelta el pasado. Tu mejor amuleto es un cuarzo pirita.

En conclusión, Soralla de los Ángeles recuerda que los astros guían, pero la voluntad personal define el rumbo. La temporada de Tauro invita a soltar lo que no aporta, mantener la serenidad y aprovechar oportunidades. Usar amuletos para potenciar la energía positiva permitirá enfrentar el día con equilibrio y optimismo.