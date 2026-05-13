Pamela López responde pedido de tenencia compartida de Christian Cueva: "Nunca ha cambiado un pañal"

Christian Cueva volvió a colocarse en el centro de la polémica tras denunciar públicamente que no puede ver a sus hijos, lo que derivó en acciones legales contra la madre de Pamela López. En medio de esta controversia, la trujillana habló desde su participación en "La Granja VIP", donde abordó los procesos judiciales que mantiene con el futbolista.

Pamela López rechaza pedido de tenencia compartida

Durante una conversación con Ethel Pozo en el reality, Pamela López fue consultada por las acciones legales que enfrenta con el padre de sus hijos, incluso antes de ingresar al programa. La trujillana no ocultó su molestia ante el pedido de tenencia compartida solicitado por Cueva y lo calificó de inapropiado.

"Antes de entrar aquí, él estaba pidiendo la tenencia compartida que me parece absurdo, descabellado. Pedirme la tenencia cuando nunca ha cambiado un pañal, nunca asistió al colegio hasta el último año que estuvo obligado, mis hijos nunca se han despegado de mí, sus hijos estudian en Lima y él está en otra ciudad, es absurdo. Para ellos no hay opción irse con su papá", comentó.

En ese momento, se reveló que su hija mayor, Fabiana López, habría solicitado comunicarse con la producción de "La Granja VIP" para abordar decisiones vinculadas a las demandas del futbolista, lo que generó preocupación en Pamela.

"Yo le dejé un poder a mi mamá un poder amplio pero sabía que esto podía pasar en cualquier momento y eso era lo que me movía mucho la cabeza sobre qué decisiones están tomando", sostuvo.

Deudas escolares y múltiples procesos legales en disputa

En otro momento de la entrevista, Pamela López también fue consultada sobre la presunta deuda escolar de sus hijos, tema que Christian Cueva habría atribuido a ella. La trujillana aseguró que este problema ha sido constante y una de sus principales preocupaciones.

"Cuando me dan la propuesta tenía muchos temas. Uno de los principales temas era una deuda grande del colegio de mis niños y que la otra parte no quiere asumirla y justo el día que yo ingreso acá mis hijos no estaban matriculados entonces eso era mis primeras semanas de frustración, por no saber si estaban yendo al colegio, porque no se iba a hacer cargo la otra parte de eso, porqué eso cubría la pensión anticipada que ya les daba y tenía que priorizar otras cosas", detalló.

Asimismo, explicó que los conflictos legales con el futbolista no se limitan a un solo caso, sino que abarcan diversos procesos en curso.

"Avanzábamos un paso y retrocedíamos 20 porque nosotros tenemos varios procesos. Tema de alimentos, el divorcio, temas de maltrato, temas que él me ha demandado 4 o 5 por ahí aproximadamente", señaló.

Las declaraciones de Pamela López en "La Granja VIP" vuelven a evidenciar la disputa legal y familiar que mantiene con Christian Cueva. Mientras el futbolista insiste en su versión sobre la imposibilidad de ver a sus hijos, la trujillana sostiene que enfrenta procesos judiciales que han afectado la estabilidad de los menores.