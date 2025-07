Pamela López pide que Cueva llame a su hija mayor para conciliar y pueda ver a sus tres hijos

Luego de que Pamela López siga afirmando que Christian Cueva no ve a sus hijos hace varios meses, la influencer expresó que la única forma en que puedan conciliar sería a través de su hija Fabiana López. Así la el pelotero pueda ver a sus tres pequeños.

Pide que Cueva se comunique con Fabiana López

Como se recuerda, Pamela López tiene una hija llamada Fabiana que tuvo antes de tener una relación con Christian Cueva, que actualmente tiene 21 años de edad. La misma jovencita fue quien se sentó en el sillón blando de 'El Valor de la verdad' afirmando que el pelotero la abría agredido verbalmente.

Ahora, la influencer ha estado presente en una entrevista en el programa 'Amor y Fuego' donde afirmó que el padre de sus tres últimos hijos no lo ha visto porque no existe una restricción entre ellos y no hay buena comunicación entre sus abogados. Es así como ofrece a que el 'Aladino' llame a su hija mayor Fabiana López para que sea la conciliadora.

"¿Qué vas a hacer de aquí en adelante para que Cueva ve a tus hijos?", le pregunta Rodrigo y Pamela responde: "Yo nada, el que pueda hacer es él, yo estoy abierta a que pueda tener ese acercamiento. (Si Cueva se comunica con tu hija mayor pueden llegar a un acuerdo para que se vean) Correcto, es más mi hijita le ha querido escribir, pero él la tiene bloqueada. Es él quien no tiene puentes, él la crio desde las ocho años. Toda la vida fue nuestro puente para N problemas, para todo. Se llevaban súper bien hasta el momento de la separación e hizo lo que hizo".

Después de ello, Pamela López sigue creyendo que Christian Cueva no quiere ver a sus hijos realmente y que antes de su separación, el pelotero siempre elegía salir a tomar bebidas alcohólicas antes que pasar un momento familia.

Pamela López hace mea culpa

Así mismo, Pamela López comenta que hace mea culpa por algunas reacciones que no favorecerían a sus pequeños en su lucha legal contra el pelotero Christian Cueva. Así mismo, recuerda que ya no sería la misma de antes.

"Yo a veces hago mea culpa y siento que me excedo, pero también sé que hoy por hoy no soy la misma que antes. Como me costaba llorar en cuatro paredes y tirarme al abandono, el padre de mis hijos se fue de mi casa, en cero, con deudas", expresó.

Finalmente, los conductores le preguntaron directamente a Pamela López cómo sería la forma en que Christian Cueva pueda ver a sus hijos, ya que entre abogados no se puede. Es así como la influencer pide que sea a través de su hija Fabiana López de 21 años.