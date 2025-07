Isabella Ladera reveló que no piensa enamorarse pronto ¿Choteó a Hugo García y Vinícius Jr.?

El peruano Hugo García ha sido vinculado sentimental con la influencer Isabella Ladera desde hace meses y recientemente, la joven fue captada en una cena con el jugador Vinícius Jr. hace unos días. Ahora, la venezolana ha sorprendido con un mensaje donde habría choteado a ambos pretendientes.

Por medio de sus redes sociales, la joven Isabella Ladera ha sorprendido al responder una pregunta de una usuaria donde le consulta sobre su vida amorosa. Es así como la venezolana niega por completo que estaría por enamorarse pronto, a pesar de contar con muchos pretendientes.

Recordemos que la joven influencer ha estado paseando con Hugo García en Miami y en cenas con el futbolista de Real Madrid. Además, en los últimos días ha estado recibiendo varios regalos de una persona misteriosa con perfumes y ramos de rosas muy caras que llegaron a su hogar. A pesar de todo ello, no estaría sintiendo amor por ninguno al parecer.

En el programa 'Amor y Fuego', Hugo García decidió romper su silencio para hablar sobre la salida entre Isabella Ladera y Vinícius Jr. hace unos días, esto luego de ser vinculados cariñosamente durante semanas. Ahora, el peruano comenta que incluso tiene una camisera de Real Madrid y sería hincha de aquel equipo.

"No lo conozco (Vinícius Jr.) Sí, me ha dicho que lo conoce, que iban a salir a comer, hermano yo sé todo. Obvio ya tengo mi camiseta de Real Madrid. Nos llevamos súper bien y como te digo, somos amigos, siempre lo he dicho, no tenía por qué molestarme. No tendría por qué estar mal con ella (De repente Vinícius la está pretendiendo también) ¿ah sí, no sabía?", expresa el chico reality.