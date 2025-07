Mayra Goñi denuncia a inquilino moroso con antecedentes penales en Miami: "Me da miedo actuar"

La actriz Mayra Goñi estuvo residiendo en Miami durante mucho tiempo hasta que hace unos meses se encuentra en Perú por unos proyectos. Es así como la joven decidió alquilar su departamento, pero el inquilino no estaría pagando hace meses y contaría con antecedentes penales.

Por medio de sus redes sociales, Mayra Goñi ha revelado que viene pasando por momentos muy complicados desde hace tres meses aproximadamente. Es así como la joven afirmó que viajó a Miami para solucionar un grave problema que viene pasando por culpa de un inquilino moroso. Al momento de alquilar su departamento en Estados Unidos, no investigó a esta persona y resulta que tendría antecedentes penales.

"Vengo cubriendo su renta aproximadamente hace dos meses, no es una renta barata, todos saben lo que cuesta vivir en Miami y lamentablemente aquí si no hay una orden judicial no puedo sacar a la persona del departamento. Es por eso que he tenido que venir hasta aquí para resolver este tema personalmente, se ha negado a pagarme, ha sido un poco malcriado al responderme", expresó.

Según informa la artista, este inquilino sería un ciudadano africano americano y conocería las leyes de su país, por ello se aprovecharía en no salir del departamento hasta que Goñi tenga una orden judicial. Además, la peruana estaría asustada por las represalias que podría tomar esta persona en su contra debido a sus antecedentes.

"Al saber que tiene estos antecedentes tampoco me puedo exponer y me da miedo actuar, por más que la impulsividad me pueda ganar y haya pensado en cambiar la cerradura, son cosas que acá no se pueden hacer, así yo cambie la cerraduras, si él demuestra que tiene cosas dentro de mi departamento, la policía lo deja entrar. Él me dice que sabe cómo funcionan las leyes en su país, porque es ciudadano africano americano, y dice que no se piensa ir y si yo hago una orden judicial, eso demora tres meses", cuenta.