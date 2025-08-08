Samahara pone a la venta su cuenta de TikTok por un sorprendente PRECIO: "Más de 4 millones"

Samahara Lobatón vuelve a dar de qué hablar en redes sociales, esta vez no por polémicas personales, sino por una curiosa transacción digital que ha captado la atención de sus seguidores. La influencer ha puesto a la venta su cuenta secundaria de TikTok, la cual posee más de 35 mil seguidores y un considerable número de visualizaciones.

¿Cuál es el precio que pide Samahara?

Según detalló en sus historias de Instagram, el perfil incluye videos personales, algunos junto a su pequeña hija. "Tiene videos con más de 4 millones de vistas", dijo, lo que, en palabras de la joven creadora de contenido, lo convierte en un producto muy atractivo para quienes desean comenzar en redes con ventaja.

Lo que más ha sorprendido es el precio. Al ser consultada por mensaje privado, Samahara reveló que pedía S/4.300 por la cuenta. Sin embargo, mostró disposición a negociar: "Está súper buena , hasta 4.000 la dejo , o si tienes alguna contrapropuesta, la escucho", respondió a uno de sus seguidores con interés.

La influencer detalló que la transferencia del perfil es rápida y segura. Según explicó, el procedimiento consiste en entregar un adelanto del 50% del monto acordado para brindar los accesos. Una vez realizado el cambio de titularidad —que, según afirmó, toma apenas cinco minutos— se entrega el saldo restante.

Samahara vende su cuenta de TikTok

Asimismo, la hija de Melissa Klug incluso aseguró que la cuenta no presenta infracciones ni advertencias, por lo que no existiría riesgo de sanciones o bloqueos.

Samahara vendió su cuenta de Instagram

Samahara ya tiene experiencia en este tipo de negociaciones. Hace unos meses, vendió su cuenta de Instagram con 89 mil seguidores por S/4.500. En ese entonces, también aseguró que se trataba de una cuenta sin sanciones, lo cual facilitaba el proceso y le daba mayor valor al producto.

Estas transacciones se han vuelto comunes entre influencers y creadores de contenido. Comprar cuentas ya posicionadas permite a los nuevos usuarios evitar el trabajo de construir una comunidad desde cero y acceder de inmediato a una audiencia establecida. Además, abre la posibilidad de monetizar más rápido con publicidad o contenido patrocinado.

Es así que, Samahara Lobatón no ha confirmado si ya concretó la venta, pero dejó claro que está abierta a escuchar ofertas. Mientras tanto, sus redes siguen generando conversación, esta vez no por su vida sentimental o familiar, sino por su rol como vendedora de perfiles digitales. Un negocio que, al parecer, va creciendo con el tiempo y la demanda.