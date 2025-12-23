Christian Cueva respondió sobre los rumores de boda con Pamela Franco: "Sueño con muchas cosas"

Desde hace varios días, Christian Cueva se pronunció directamente sobre su divorcio con Pamela López. Ante eso, se habló sobre una posible boda con la cantante Pamela Franco y esto fue lo que respondió el pelotero.

¿Se casará Cueva y Pamela Franco?

En una entrevista con el medio Exitosa, Christian Cueva y Pamela Franco estuvieron conversando sobre su relación amorosa en medio de su nuevo lanzamiento musical. Es asi como el 'Aladino' fue consultado sobre los rumores de una boda tras la salida de su divorcio con Pamela López en un futuro.

"Yo sueño mucho con muchas cosas con un proyecto de vida, con una estabilidad también", respondió el habilidoso volante ante la atenta mirada de Franco. Sobre tener hijos manfiestó: "Hemos hablando de muchas cosas, nuestra prioridad hoy por hoy es siempre nuestro trabajo, pensar en nuestros hijos".

¿Qué dijo la cantante?

En esa misma línea, la artista de cumbia señaló que tienen muchas cosas importantes actualmente y para lograr una boda en sus vidas, primero quieren tener la estabilidad emocional y económico, ya que tienen muchas persnas que dependen de él.

"Hay que pensar en algo, la realidad. Entiendo que si te dicen 'te casas, viene el hijo'. Es importante para que existan todas esas cosas, y con menos riesgos, es que encontremos la estabilidad. No solamente emocional, sino económica. Atrás de nosotros tenemos personas que dependen de nosotros", agregó la cantante.

Así mismo, Pamela Franco comenta que también desean crecer de manera individual para que se apoyen mutuamente y así pueda perdurar una relación estable como duradera con el tiempo.

"Vamos tratando de hacer ese colchoncito estable entre nosotros como pareja y también individualmente porque hay que desarrollarnos, él en lo suyo, yo en lo mío para poder tener algo que funcione y perdure", comentó.

Recordemos que cada uno de los artistas, ya tiene sus hijos de anteriores relaciones. Por su parte, el 'Aladino' no mantiene una buena relación con la madre de sus pequeños, asi que prefiere no acelerar las cosas con su actual pareja para evitar más conflictos y trata de enfocarse en su trabajo.

De esta manera, la pareja no ha confirmado que tengan planes de casarse actualmente, ya que primero viene priorizando a sus propias familias, sus trabajos y a sus hijos de sus anteriore parejas. En ese sentido Pamela Franco y Christian Cueva no descartan una boda, pero después de tener una estabilidad económica y emocional.