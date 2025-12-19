Pamela López es reconocida con un premio Golden Star Awards: "Representa cada desafío superado"

Este 2025, Pamela López decidió incursionar en la música participando como actriz en varios videoclips y recientemente, se lanzó como cantante. Ahora, la influencer 'KittyPam' fue reconocida recibiendo un premio en los Golden Star Awards 2025.

Pamela López recibe reconocimiento

El programa 'Amor y Fuego' estuvo presente en la premiación de los Golden Star Awards 2025 donde Pamela López fue presentada como candidata en la categoría 'Cantante revelación'. Así mismo, decidieron darle un reconocimiento por su trabajo.

"Es administradora de empresas y artista emergente tras una carrera en gestión de emprendimiento se está consagrando como cantante, aportando una propuesta musical que fusiona disciplina profesional y expresión artística", expresaron en el evento.

Además, señalaron que le brindan este reconocimiento especial por su resiliencia ante las adversidades y volverse en un ejemplo para varias mujeres que quieran superarse.

"Destaca su capacidad para conectar con grandes audiencias diversas y su historia de resiliencia ante la adversidad. Su trayectoria refleja un compromiso con la superación personal y el crecimiento continuo, buscando inspirar a mujeres jóvenes, a perseguir sus metas en distintas disciplinas", agregó.

El agradecimiento de Pamela López

Tras recibir este reconocimiento, Pamela López decidió dedicar algunas palabras de agradecimiento por este premio con unas emotivas palabras para todo el público.

"Este reconocimiento representa cada desafío superado, cada caída que me enseñó a levantarme más fuerte y cada paso que di con miedo, pero con fe en mi misma. Ser mujer, hoy, significa atreverse a creer en una misma, a romper estereotipos, a construir sin pedir permiso y a entender que nuestra voz tiene valor", dijo.

Además, señaló que es dedicado a todas las mujeres que siguen luchando por sus sueños y se reinventan en sus vidas a pesar de las adversidades, sintiéndose motivada a que todas puedan impulsarse gracias a ella.

"Este premio es de todas las mujeres que luchan día a día por sus sueños, de quienes se reinventan, de las que no se rinden aunque el camino sea difícil. Si mi historia puede motivar a una sola mujer a creer más en sí misma, entonces todo ha valido la pena", dijo finalmente.

De esta manera, Pamela López expresó sentirse muy emocionada y conmovida por este reconocimiento a su lucha para emprender en la música. Así mismo, señaló sentirse motivada a que más mujeres quieran seguir sus pasos. Además, celebra su trabajo para avanzar en la música como artista revelación con temas inéditos.