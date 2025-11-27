Natalia Salas sobre su lucha contra el cáncer: "Si logro que una se salve con mi testimonio, ya es relevante"

Hace unos días, Natalia Salas se casó con Sergio Coloma en una boda civil y religiosa celebrando su amor, a pesar del regreso del cáncer en la actriz. Ahora, la recién casada reveló que da a conocer su testimonio para ayudar a más mujeres puedan prevenir esta enfermedad.

Da a conocer su historia a sus fans

Durante una entrevista con 'Arriba mi gente', Natalia Salas contó cómo vive en su nueva etapa de casada con Sergio Coloma y afirma que nada ha cambiado, excepto que ahora usan un anillo y sus cuentas, entre broma.

Luego, toca el tema sobre el regreso del cáncer a su vida y cuenta que su doctor le informó que si no lo dice, nadie se dará cuenta, pero cuenta su historia para que más mujeres conozcan cómo prevenirse.

"Yo cuento de la metástasis porque me doy cuenta en un examen rutinario que hay que hacerlo anualmente, y no por una dolencia. La importancia de la prevención, autocuidado, pendiente de su cuerpo. Es horrible esto, pero debe ser para algo, por algo está pasando. Si yo logro que una se salva con mi testimonio, siento que ya sería relevante", expresó.

Natalia Salas da consejo de vida

Además, la actriz reveló que desde que se enteró del cáncer, ha entendido que la vida hay que aprovecharse cada momento y atreverse a muchas cosas. Es así como aconsejó a las personas que aprovechen todo lo que pueden.

"Hay que aprovechar la vida, el instante es ahora. Hay que vivir siempre feliz, encontrar a la gente que te haga feliz y siempre digo en mi unipersonal. El cáncer me empujó a hacer cosas que siempre quería hacer y que me daba nervios o miedo al fracaso, emprender, lanzarme. Invito a las personas que si quieren hacer algo, el momento es ahora no importa la edad", dijo.

En otro momento, también contó que su amiga Anahí de Cárdenas le dijo todo lo que pasaría y quien la acompañó al doctor, ya que también sufrió del cáncer de mama. Por ello, quiere hacer lo mismo y dar a conocer su lucha.

De esta manera, Natalia Salas ha demostrado ser fuerte y querer vivir su vida ante todo, atreviéndose a muchas cosas. Quiere vivir cómo si no tuviera el cáncer y aprovechar cada momento. Es así como la actriz recién casada señaló que da su testimonio de lucha para que más mujeres sepan cómo enfrentarlo y apoyar en la prevención.