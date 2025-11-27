RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Busca ayudar!

Natalia Salas sobre su lucha contra el cáncer: "Si logro que una se salve con mi testimonio, ya es relevante"

La actriz Natalia Salas expresó que da a conocer su testimonio sobre el regreso del cáncer para prevenir a más mujeres y así poder ayudar a salvar una vida.

Natalia Salas sobre su lucha contra el cáncer
Natalia Salas sobre su lucha contra el cáncer (YouTube)
27/11/2025

Hace unos días, Natalia Salas se casó con Sergio Coloma en una boda civil y religiosa celebrando su amor, a pesar del regreso del cáncer en la actriz. Ahora, la recién casada reveló que da a conocer su testimonio para ayudar a más mujeres puedan prevenir esta enfermedad. 

Da a conocer su historia a sus fans

Durante una entrevista con 'Arriba mi gente', Natalia Salas contó cómo vive en su nueva etapa de casada con Sergio Coloma y afirma que nada ha cambiado, excepto que ahora usan un anillo y sus cuentas, entre broma.

Luego, toca el tema sobre el regreso del cáncer a su vida y cuenta que su doctor le informó que si no lo dice, nadie se dará cuenta, pero cuenta su historia para que más mujeres conozcan cómo prevenirse. 

"Yo cuento de la metástasis porque me doy cuenta en un examen rutinario que hay que hacerlo anualmente, y no por una dolencia. La importancia de la prevención, autocuidado, pendiente de su cuerpo. Es horrible esto, pero debe ser para algo, por algo está pasando. Si yo logro que una se salva con mi testimonio, siento que ya sería relevante", expresó. 

Milett Figueroa cumplirá 3 años con Marcelo Tinelli, pero no piensa en boda: "Ahora estoy con proyectos"
Lee también

Milett Figueroa cumplirá 3 años con Marcelo Tinelli, pero no piensa en boda: "Ahora estoy con proyectos"

Natalia Salas da consejo de vida

Además, la actriz reveló que desde que se enteró del cáncer, ha entendido que la vida hay que aprovecharse cada momento y atreverse a muchas cosas. Es así como aconsejó a las personas que aprovechen todo lo que pueden. 

"Hay que aprovechar la vida, el instante es ahora. Hay que vivir siempre feliz, encontrar a la gente que te haga feliz y siempre digo en mi unipersonal. El cáncer me empujó a hacer cosas que siempre quería hacer y que me daba nervios o miedo al fracaso, emprender, lanzarme. Invito a las personas que si quieren hacer algo, el momento es ahora no importa la edad", dijo. 

En otro momento, también contó que su amiga Anahí de Cárdenas le dijo todo lo que pasaría y quien la acompañó al doctor, ya que también sufrió del cáncer de mama. Por ello, quiere hacer lo mismo y dar a conocer su lucha. 

Evelyn Vela pone el parche a Melissa Klug tras minimizarla: "Ella era el adorno"
Lee también

Evelyn Vela pone el parche a Melissa Klug tras minimizarla: "Ella era el adorno"

De esta manera, Natalia Salas ha demostrado ser fuerte y querer vivir su vida ante todo, atreviéndose a muchas cosas. Quiere vivir cómo si no tuviera el cáncer y aprovechar cada momento. Es así como la actriz recién casada señaló que da su testimonio de lucha para que más mujeres sepan cómo enfrentarlo y apoyar en la prevención. 

Temas relacionados cáncer Natalia Salas prevenir salvar una vida Sergio Coloma

Siga leyendo

Lo Más leído

Yarita Lizeth aclara rumores sobre romance con hijo de Dina Páucar: ¿Qué dijo?

Melissa Paredes culpa a Rodrigo Cuba por lío con su hija en cumple de Ale Venturo: "Papá se hace cargo"

¡La cumbia peruana está de luto! Falleció Walter León, creador de "Colegiala" y otros clásicos

Álvaro Rod estalla contra Samantha Batallanos: "Me pedía carteras de 7 mil soles y la copia de mi tarjeta"

Pamela López afirma que sus hijos no saben que Paul Michael es su novio: "Duerme en el cuarto de servicio"

últimas noticias
Karibeña