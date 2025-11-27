Evelyn Vela pone el parche a Melissa Klug tras minimizarla: "Ella era el adorno"

La empresaria e influencer Evelyn Vela soltó una respuesta fuerte en televisión y redes, luego de que Melissa Klug la minimizara por burlarse de sus retoquitos. Evelyn dejó en claro que no hay amistad ni guerra que la silencie, y que su voz tiene años en la televisión y en el mundo del espectáculo.

Evelyn Vela no se quedó callada tras declaraciones de Melissa Klug

Evelyn Vela salió con todo a responderle a Melissa Klug, luego de que la minimizara por unos comentarios sobre sus "retoquitos". Todo empezó cuando Evelyn se burló de los arreglitos que se hizo Melissa, pero la chalaca no se quedó callada y señaló que ella no existe en su vida. "América Hoy" logró comunicarse con Evelyn y ahí continuó lanzando dardos.

Evelyn recordó su largo camino en televisión. Aseguró que no le suma la comparación que intentaron hacer y que Melissa "no es ni será jamás" su amiga.

"A mí que me puede interesa su familia si ella no es ni será JAMÁS MI AMIGA. Y no estoy mintiendo, ella cuando aparecía en TV no sabía ni decir una palabra, no era la que hablaba, era la que hablaba y ella el adorno. A mí no me interesa si lo veo o no, yo hago mi like, respondo todas las preguntas a mi gente. No tengo por qué quedarme callada ni escoger preguntas. A mí no me suma ella", se lee.

Evelyn decidió parchar a Melissa. Mencionó que si hablan de trayectoria, ella tiene peso en la pantalla desde hace años.

"A quien le ha ganado es la ex de JF (Jefferson Farfán). A mí me conocen en la TV hace más de 20 años. Empecé de bailarinas, con ampay y escándalos. Soy Evelyn Vela", destacó.

Evelyn responde a Edson Dávila por pleito con Melissa

La reportera de "América Hoy" le recordó a Evelyn Vela el comentario del conductor Edson Dávila sobre su enfrentamiento con Melissa Klug. El también conocido Giselo había señalado que la 'Reina del Sur' se hizo conocida por la chalaca. Evelyn respondió entre risas.

"Y Edson dijo que te hiciste conocida como la Chupe de Melissa", comentó la reportera. "Jajsjsjs, la chupe no. Yo era su amiga, la que la ayudaba cuando a ella la habían callado, ok. Y Edson es la persona menos indicada pa' hablar de mí. Cuando fui yo la que lo llevó con la reina Gisela a su camerino", escribió.

La conductora también mencionó que fue la misma Evelyn quien lo acercó al mundo de Gisela, cuando él recién empezaba. En vivo, Edson Dávila respondió con humor pero también con duda. Pidió que llamen a la mismísima Gisela Valcárcel para aclarar.

"Mira, primero para llegar al camerino de la señora tenías que pasar por 10 seguridades. Control, seguridad, biométrico y todo lo demás... Puedo pedir una cosa: ¿señora Gisela, puede llamar por teléfono? Desde la esquina, llámenos, por favor, para decir si Evelyn efectivamente me llegó a su camerino", dijo.

Ahí se metió Ethel Pozo sorprendida. Y Edson explicó su reacción. Janet Barboza señaló que Edson no recuerda quién lo empujó al éxito, pero la historia fue distinta según él. Al final, el conductor aclaró su verdad.

"¿Pero tú no recuerdas, hermano?", expresó Ethel. "Ni con IA, no me acuerdo que me haya llevado", señaló Edson. "Niega quien lo descubrió, niega quien lo puso en la palestra. Pero bueno, ¿qué podemos esperar?", afirmó Janet. "Arturo Chumbe me descubrió", mencionó Edson dejando claro quién fue su descubridor televisivo.

En conclusión, este cruce dejó claro que la amistad entre Evelyn Vela y Melissa Klug quedó en el pasado. Hubo risas, orgullo, recuerdos y también molestia. Evelyn marcó distancia y dio a entender que no fue adorno de nadie. Por otro lado, Edson puso el tono divertido, pero pidió pruebas por llamada de lo que decía la 'Reina del Sur' sobre él.