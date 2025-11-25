Álvaro Rod manda advertencia a Janet Barboza tras sus recientes declaraciones: "Mi equipo legal está atento"

Hace unos días, Samantha Batallanos no ha dudado en arremeter en contra de Álvaro Rod, y tras responder a las acusaciones, Janet Barboza salió en defensa de la modelo afirmando que tendría más cosas por revelar. Es así como el salsero manda una nueva advertencia a la popular 'rulitos'.

Álvaro Rod manda advertencia

El salsero Álvaro Rod se muestra cansado de tanta polémica en medio de su retiro musical, que decidió responder a través de sus redes sociales a las recientes declaraciones de Janet Barboza, defendiendo a Samantha Batallanos.

"Señora Janet, ya le dije, hable con pruebas. Qué pésimo está quedando y la están dejando, qué increíble querer defender lo indefendible. Ahora su credibilidad, ¿Dónde quedó? El trabajo de los periodistas es informarse, pero como usted no es periodista siga haciendo lo suyo", expresó.

En su mismo mensaje publicado, añade que la conductora de televisión no tendría pruebas para salir a hablar. Además, decidió mandar una advertencia de que podría tomar medidas legales.

"¿Qué más me va inventar? No pueden decir absolutamente nada! con pruebas! Ahora sí mi equipo legal está atento a todo, yo lo dejo aquí. Suficiente show, sigamos con la música", agregó el salsero por medio de su Instagram anunciando que no hablará sobre el tema.

¿Qué dijo Janet Barboza?

Janet Barboza añadió que Samantha Batallanos se comunicó con ella el lunes anterior, aunque evitó revelar la conversación completa. Sí aseguró que la versión de la modelo incluiría información comprometedora.

"Me llamó el día de ayer y me comentó más cosas. Ahora yo les digo, ella va dar su descargo... Yo solo te pedí que recalcules porque te estás metiendo con la ex equivocada", señaló.

Asimismo, la presentadora también cuestionó el anuncio de retiro temporal que hizo Álvaro Rod en redes. Además, adelantó que Batallanos aparecerá este sábado en 'El Reventonazo de la Chola', lo que incrementó la intriga entre el público.

"Es la primera vez que hablamos de Álvaro Rod... usted cree que estamos perdiendo el tiempo hablando de Álvaro Rod si no tuviéramos algo más fuerte... él se está retirando de la música justo cuando empiezan a sacar notas", dijo entre críticas.

De esta manera, Janet Barboza afirma que Samantha Batallanos tendría pruebas en contra de Álvaro Rod. Ante esto, el salsero salió a defenderse señalando que no hable a menos que tenga pruebas y que tomaría acciones legales si aparentemente lo difaman a nivel nacional.