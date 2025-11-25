Pamela López sobre cumpleaños de Christian Cueva: "Hasta la fecha no puede pagar a mi mamá"

Desde que se separaron de manera polémica, Pamela López reveló que Christian Cueva le debería mucho dinero a su madre tras un préstamo para su casa y algunos gastos. Ahora, el pelotero viene celebrando su cumpleaños en Ecuador y la madre de sus hijos, le pide que pague.

López reclama a Cueva celebrando su cumpleaños

En el programa 'Arriba mi gente', llegó Pamela López para promocionar su más reciente lanzamiento de 'La Clandestina'. Aunque luego, el conductor le preguntó sobre su la deuda que aún tendría el 'Aladino' con su madre. Ante esto, la influencer señaló que no ha pagado nada y reclamó por celebrar su cumpleaños en Ecuador, sin terminar sus deudas primero.

"No le ha pagado absolutamente nada, hasta la fecha no. Fíjate que lo veo celebrando su cumpleaños, pero hasta la fecha no le puede pagar a mi mamá, nada. Ni siquiera en cuotas, ni inicial", expresó.

Después, la novia de Paul Michael comenta que antes de su separación con el pelotero en Emelec hace más de un año, le ponía excusas sobre el retraso de los pagos. Ahora, señala que no se le habría agarrado con su madre tras la polémica.

"¿Pero da la cara? ¿Le da una llamadita?", le pregunta uno de los conductores, y Pamela responde: "No, mira hasta hace un tiempo atrás, antes de que reviente todo el problema, siempre eran excusas, mentiras, espéreme a fin de mes, ya me pagan, el dinero está estancado en Arabia y miles de excusas. Hasta que expuse lo que él hizo y se la agarró con mi mamá"

Cueva celebra 34 años en Ecuador

Pamela Franco decidió tomar un avión rumbo a Guayaquil para acompañar personalmente a Christian Cueva en su cumpleaños número 34. La artista reorganizó su agenda y pospuso compromisos laborales para preparar un festejo íntimo junto al futbolista.

La cantante viajó acompañada por los padres del jugador y por su hermana, Karla Franco, quienes se sumaron a la sorpresa. El grupo decoró una vivienda con temática futbolística y preparó una torta especial inspirada en la carrera del mediocampista peruano.

Durante la celebración, varias fotografías mostraron a Pamela y Christian sonrientes junto a familiares y amigos. La reunión también tuvo música en vivo, ya que Franco interpretó su popular tema 'Dile la verdad', lo que animó a los presentes y motivó a Cueva a bailar entre aplausos y risas.

De esta manera, Christian Cueva celebró por lo alto sus 34 años en Ecuador acompañado de sus familiares y amigos cercanos. Por su parte, Pamela López reclamó que festejen y haga gastos cuando aún no le ha pagado a su madre.