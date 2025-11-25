Paul Michael se realizó un procedimiento estético y Pamela López lo defiende: "Wow ¿Esto es real?"

Paul Michael es un joven cantante que ha llamado la atención por ser la pareja de Pamela López, ex de Christian Cueva. Ahora, el artista de música urbana sorprendió a todos al revelar que se sometió a un tratamiento estético por una inseguridad.

¿Qué se realizó Paul Michael?

A través de un video compartido en las redes, Paul Michael estuvo en una promoción de un tratamiento estético que se realizó hace poco aparentemente. El novio de Pamela López reveló que se sentía mucha inseguridad por varios años y decidió realizarse tal procedimiento.

"Hoy me voy a realizar un engrosamiento, quiero realizarme este tratamiento porque quiero sentirme más seguro conmigo mismo, ya que por mucho tiempo me ha generado muchísima inseguridad. Mi expectativa es verme mejor, sentirme más cómodo y saber que puedo mejor sin cirugías y con un resultado real", expresó.

Es así como contó que después del tratamiento, no sintió incomodidad o algún malestar confirmando que realizaron un buen trabajo. Ante esto, su pareja salió a defenderlo en las redes sociales señalando que si bien no era necesario, ella lo disfrutará.

"Al inicio tuve mis dudas, pensé que iba a doler mucho o iba a ser incómodo, pero el tratamiento es seguro y rápido", dijo Paul, y Pamela López comentó: "Aunque no era necesario, me tocará disfrutar los resultados jeje te amo".

Pamela López sale a defenderlo

En el programa 'Arriba mi Gente', la pareja estuvo presente para promocionar el más reciente éxito 'La Clandestina' que le ha gustado al público. Es así como le preguntan por el reciente procedimiento que se realizó Paul Michael, pero por su parte, Pamela López sorprendió con su respuesta.

"Cuando dije 'Wow ¿Esto es real?'", dijo la influencer en vivo en el programa de TV.

Entonces, el cantante fue consultado si se realizó este procedimiento debido a un problema que tenía o algo similar. Ante esto, el joven señala que es algo que muchos hombres se realizan, pero que no lo hacen público por temor.

"Es un retoque, hoy en día muchas personas lo hacen, pero no lo quieren decir", dijo Paul Michael en vivo.

De esta manera, Pamela López afirma que su pareja Paul Michael se sometió a un procedimiento estético que no lo necesitaba. Por su parte, el joven cantante afirmó no tener problema en hacerlo público por el canje y que muchas personas se harían este tratamiento, pero a escondidas.