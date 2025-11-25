RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¿Qué se hizo?

Paul Michael se realizó un procedimiento estético y Pamela López lo defiende: "Wow ¿Esto es real?"

Por medio de sus redes, Paul Michael cuenta que se realizó un procedimiento estético que según Pamela López no era necesario, pero que disfrutará de los resultados.

Paul Michael se realizó un procedimiento estético y Pamela López lo defiende
Paul Michael se realizó un procedimiento estético y Pamela López lo defiende (Composición Karibeña)
25/11/2025

Paul Michael es un joven cantante que ha llamado la atención por ser la pareja de Pamela López, ex de Christian Cueva. Ahora, el artista de música urbana sorprendió a todos al revelar que se sometió a un tratamiento estético por una inseguridad. 

¿Qué se realizó Paul Michael?

A través de un video compartido en las redes, Paul Michael estuvo en una promoción de un tratamiento estético que se realizó hace poco aparentemente. El novio de Pamela López reveló que se sentía mucha inseguridad por varios años y decidió realizarse tal procedimiento.

"Hoy me voy a realizar un engrosamiento, quiero realizarme este tratamiento porque quiero sentirme más seguro conmigo mismo, ya que por mucho tiempo me ha generado muchísima inseguridad. Mi expectativa es verme mejor, sentirme más cómodo y saber que puedo mejor sin cirugías y con un resultado real", expresó. 

Es así como contó que después del tratamiento, no sintió incomodidad o algún malestar confirmando que realizaron un buen trabajo. Ante esto, su pareja salió a defenderlo en las redes sociales señalando que si bien no era necesario, ella lo disfrutará. 

"Al inicio tuve mis dudas, pensé que iba a doler mucho o iba a ser incómodo, pero el tratamiento es seguro y rápido", dijo Paul, y Pamela López comentó: "Aunque no era necesario, me tocará disfrutar los resultados jeje te amo".

Mario Irivarren habla de su encuentro con Jefferson Farfán y exfutbolista lo trolea: "¡Chau, bebé!"
Lee también

Mario Irivarren habla de su encuentro con Jefferson Farfán y exfutbolista lo trolea: "¡Chau, bebé!"

Pamela López sale a defenderlo

En el programa 'Arriba mi Gente', la pareja estuvo presente para promocionar el más reciente éxito 'La Clandestina' que le ha gustado al público. Es así como le preguntan por el reciente procedimiento que se realizó Paul Michael, pero por su parte, Pamela López sorprendió con su respuesta. 

"Cuando dije 'Wow ¿Esto es real?'", dijo la influencer en vivo en el programa de TV.

Orquesta 'Las Estrellas de la Cumbia' vuelven a ser extorsionados: delincuentes exigen S/20 mil
Lee también

Orquesta 'Las Estrellas de la Cumbia' vuelven a ser extorsionados: delincuentes exigen S/20 mil

Entonces, el cantante fue consultado si se realizó este procedimiento debido a un problema que tenía o algo similar. Ante esto, el joven señala que es algo que muchos hombres se realizan, pero que no lo hacen público por temor. 

"Es un retoque, hoy en día muchas personas lo hacen, pero no lo quieren decir", dijo Paul Michael en vivo. 

@farandula.lorcha ¡Esto fue lo que dijo! 🙉🔥 #farandulalorcha #paulmichael #pamelalopez #amoryfuego #magalytvlafirme ♬ sonido original - FARÁNDULA LORCHA

De esta manera, Pamela López afirma que su pareja Paul Michael se sometió a un procedimiento estético que no lo necesitaba. Por su parte, el joven cantante afirmó no tener problema en hacerlo público por el canje y que muchas personas se harían este tratamiento, pero a escondidas. 

Temas relacionados esto es real Pamela Lopez Paul Michael procedimiento estético

Siga leyendo

Lo Más leído

¡La cumbia peruana está de luto! Falleció Walter León, creador de "Colegiala" y otros clásicos

Pamela López afirma que sus hijos no saben que Paul Michael es su novio: "Duerme en el cuarto de servicio"

"Ni se te ocurra buscarme", Katia Condos revela que casi termina su relación con Federico Salazar ¿Qué pasó?

Yarita Lizeth aclara rumores sobre romance con hijo de Dina Páucar: ¿Qué dijo?

Fallece reconocida actriz de 'El Chavo del 8' y redes reaccionan con consternación: "Descanse en paz"

últimas noticias
Karibeña