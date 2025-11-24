Álvaro Rod arremete contra a Janet Barboza por advertirle sobre Samantha Batallanos: "Hable con pruebas"

Álvaro Rod volvió a la polémica tras revelar detalles de su relación con Samantha Batallanos, incluyendo compras costosas como un shampoo de 500 soles y mostrar vouchers. Las declaraciones generaron opiniones divididas, y Janet Barboza advirtió en 'América Hoy' que Batallanos podría revelar información comprometida. Ante esto, el cantante respondió con firmeza desde sus redes.

Álvaro Rod enfrenta la advertencia de Janet Barboza

Álvaro Rod no dejó pasar los comentarios de Janet Barboza. A través de sus historias de Instagram, el cantante le envió un mensaje directo a la conductora, cuestionando la imparcialidad con la que abordó el tema.

"Señora Janet Barboza, cómo se nota lo poco imparcial que puede usted ser, deje la amistad de lado si se supone que está trabajando", expresó con evidente molestia.

El artista también le pidió a la presentadora mayor responsabilidad al lanzar advertencias sin pruebas concretas. Según él, no existe información real que pueda perjudicar su imagen porque, a lo largo de su relación con Samantha Batallanos, actuó con respeto.

"Hable usted con pruebas y más bien dele ese consejo a ella. CON PRUEBAS!!! No es la primera vez que usted señora habla de un tema sin estar bien informada. Siempre fui un caballero con ella, no hay absolutamente nada malo que pueda decir de mí, y eso me deja tranquilo. Seguramente MÁS MENTIRAS. Fin del tema", concluyó, mostrando su incomodidad por la situación.

Sus declaraciones se suman a la controversia que ya envolvía a la ex Miss Perú y al cantante, luego de que él revelara que ella le pedía regalos costosos y más atenciones de las que podía ofrecer.

¿Qué dijo exactamente Janet Barboza?

Durante la edición del lunes en América Hoy, Janet Barboza no solo cuestionó las declaraciones de Álvaro Rod, sino que también insinuó que Samantha Batallanos tendría información delicada. La conductora relató una conversación privada que habría mantenido con la modelo:

"No me gusta dar consejos, no soy quién para hacerlo, pero sin embargo, cuando Samantha Batallanos ha venido al programa y se han apagado las luces, ella y yo hemos hablado y ella me ha contado algunas cosas que, creo yo, que si se atreve a contarlas, dejarían muy mal parado a Álvaro Rod".

Sus palabras encendieron aún más la polémica, generando especulaciones sobre posibles revelaciones de Batallanos. Pero la advertencia no quedó ahí. Barboza lanzó un comentario más duro que rápidamente se viralizó en redes:

"Cuando crees que estás en el fondo del piso, hay más fondo todavía, siempre puedes caer más abajo. Álvaro, retira lo dicho, quédate calladito, no te metas con Samantha porque es meterse con la ex equivocada. Samantha va a responder y no vas a quedar bien con la fanaticada".

En conclusión, la disputa entre Álvaro Rod, Janet Barboza y, de manera indirecta, Samantha Batallanos sigue creciendo y ocupando titulares. El cantante insiste en que actuó como "un caballero" y que no teme a ninguna versión que pueda surgir.