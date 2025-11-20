Facundo González lanza dardo a Rosángela Espinoza sobre ex extranjero: "A mí no me dejan como a ti"

Facundo González y Rosángela Espinoza protagonizaron un tenso enfrentamiento en "Esto es Guerra". Lo que empezó como una discusión por defender al "Tribunal" terminó en un cruce de palabras donde el argentino soltó un dardo directo sobre el pasado amoroso de la 'Chica Selfie'.

Facundo González lanza tremendo dardo a Rosángela Espinoza

El set de "Esto es Guerra" volvió a prenderse fuego luego del fuerte cruce entre Facundo González y Rosángela Espinoza. Lo que empezó como un comentario sobre una decisión del "Tribunal" terminó en un intercambio de dardos que dejó a todos con la boca abierta. El argentino incluso lanzó una indirecta sobre el ex extranjero de la popular 'Chica Selfie'.

Rosángela cuestionó una decisión del programa y Facundo salió a defender al "Tribunal", pero lo hizo con un discurso explosivo que rápidamente encendió la tensión. El argentino no se guardó nada y comentó que él sí ha sido sancionado por menos.

"El Tribunal es la primera vez que veo que le están dando orden, increíble. No sé qué está pasando. Así que, Rosángela, tú agradeces que estás acá... porque la producción, y no porque te paguen tres veces más, como dijiste, querida, porque están pagando el mismo sueldo. A mí, por la mitad de eso, estoy tres meses fuera del programa. Así que tampoco seamos hipócritas y no fantasmiemos", dijo.

Rosángela reaccionó inmediatamente. Facundo le recordó cuando ella afirmó que volvería a EEG solo si le pagaban tres veces más.

"¿Raúl no se puede defender solo? ¿Quién llamó a Facundo González? Acá nadie tiene abogados. Nadie te preguntó cuánto estás ganando, a mí no me interesa", dijo molesta. "Como tú dijiste que ibas a volver a EEG si te pagaban tres veces más, te pregunto", insistió Facundo.

La influencer se defendió con ironía. Decidió responderle con una frase que provocó asombro e impacto en el set de EEG.

"A ti no te incumbe... Facundo estás un poquito alterado, creo que deberías ir a visitar a tu novia o algo, porque de verdad que algo te falta, te faltan besos", expresó Rosángela.

El dardo que dejó al set en shock

Pero Facundo regresó con un golpe más fuerte, apuntando a la vida sentimental pasada de Rosángela. El comentario ocasionó más ruido entre el público por lo directo que fue.

"Yo debería ver a mi novia, dentro de poco, pero a mí, en cambio, a la distancia no me dejan como a ti", lanzó, haciendo clara referencia al ex extranjero de la 'Rous'.

La influencer contestó tratando de restarle importancia. Facundo, ya sin micro, siguió repitiendo lo que dijo frente a cámaras.

"¿Oye tú crees que me va a afectar lo que me has dicho? A mí no me afecta", aseguró Rosángela. Facundo gritó: "A mí no me dejan, a mí no me dejan, a ti te dejan".

En conclusión, el enfrentamiento entre Facundo González y Rosángela Espinoza dejó claro que la tensión está más fuerte que nunca en "Esto es Guerra". El argentino no solo defendió al "Tribunal", sino que terminó sacando a relucir la vida sentimental de la influencer. Mientras tanto, Rosángela aseguró que nada la afecta, pero el dardo de Facundo dejó a todos comentando.