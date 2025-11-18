Samantha Batallanos marca distancia tras coincidir con Jonathan Maicelo en evento: "Es como una mosca"

Samantha Batallanos regresó al centro de la atención mediática después de coincidir con Jonathan Maicelo en un evento en Santiago de Surco. Aunque ambos permanecieron en ambientes distintos, compartieron el mismo espacio, tal como mostraron las cámaras de 'Amor y Fuego'. La inesperada cercanía generó revuelo debido al pasado conflictivo y al proceso legal que los ha mantenido enfrentados en los últimos meses.

Samantha Batallanos rompe su silencio tras encuentro con Jonathan Maicelo

Las imágenes difundidas por el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre mostraron que la modelo y el exboxeador estuvieron en el mismo establecimiento, lo que despertó preguntas sobre cómo reaccionaría cada uno. Batallanos no tardó en fijar una postura clara cuando fue consultada sobre el deportista, con quien mantiene una orden de restricción.

"No me importa, simplemente. Es como que pase alguien equis que no conozco, así tal cual sería", declaró. La modelo incluso reforzó esa idea con una comparación directa: "Es como que pase una mosca, no me importa. (¿Lo multiplicas por cero?) Sí, puede pasar, y ni siquiera me doy cuenta que pasa, es lo que he tratado de decir, ¿me entiendes?".

Sobre el estado del proceso legal, Batallanos explicó que para ella el tema ya quedó cerrado. "Salió la sentencia y ya terminó", afirmó. Sin embargo, al escuchar que Maicelo buscaría apelar, respondió con ironía:

"Que apele. Que se apele, que se repele. Que se eche repelente, más bien", dijo entre risas, reafirmando que no le interesa mantener ningún vínculo emocional ni mediático con su expareja.

Jonathan Maicelo denuncia irregularidades en el proceso judicial

Por su parte, Jonathan Maicelo también habló para 'Amor y Fuego' luego de coincidir con la modelo. El exboxeador admitió sentirse incómodo con el proceso judicial y cuestionó la actuación de las autoridades encargadas del caso.

"Un poquito incómodo con cosas que están sucediendo, porque la jueza y la fiscal no aprobaron mis medios de prueba, y me parece un poco como violentarme, ya que no me quieren dejar mostrar mis medios de prueba; pero ahí con mi abogado voy a tratar de apelar eso para mostrarlos y lo que decida el juez y la justicia", señaló.

Según Maicelo, su defensa no ha tenido las oportunidades necesarias para presentar evidencia, por lo que insistirá en llevar el caso a una instancia superior.

A pesar de estar en el mismo evento, ambos evitaron cruzar palabras o miradas. Sin embargo, su presencia conjunta volvió a encender el debate público sobre el conflicto que arrastran desde hace más de un año.

El encuentro entre Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo volvió a poner en vitrina un enfrentamiento que parecía haber llegado a su fin. Mientras la modelo sostiene que el proceso ya concluyó y prefiere dejar el tema atrás, el exboxeador insiste en que aún lucha por demostrar su versión.