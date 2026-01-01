¿Problemas en el paraíso? Milett Figueroa celebra el Año Nuevo sin Tinelli: "Elegir lo que nos hace bien"

La llegada del Año Nuevo 2026 trajo sonrisas y calma para Milett Figueroa, pero también dejó una pregunta flotando en el aire. La modelo peruana recibió el año rodeada del cariño familiar y con una actitud serena. Pero un detalle encendió la curiosidad de sus seguidores y no tardó en generar especulaciones: la ausencia de Marcelo Tinelli en la celebración.

Milett Figueroa sorprende al recibir muy feliz el Año Nuevo sin Tinelli

Milett Figueroa empezó el Año Nuevo 2026 con una gran sonrisa y mucha tranquilidad. La modelo peruana compartió en sus redes sociales cómo celebró esta fecha especial y dejó ver que estuvo rodeada del amor de su familia. Sin embargo, un detalle no pasó desapercibido para sus seguidores: su pareja, Marcelo Tinelli, no estuvo a su lado en la celebración.

A través de Instagram, Milett Figueroa publicó varias imágenes dando la bienvenida al 2026. En las fotos se la ve elegante, tranquila y muy feliz, celebrando junto a su madre. Milett lució un vestido color perla, tacos negros y un look sobrio que reflejaba paz y emoción por el inicio de un nuevo año.

El 1 de enero, la exchica reality también compartió un mensaje largo y muy emotivo. Habló de crecimiento personal, gratitud y buenos deseos para todos sus seguidores.

"Que este nuevo año nos anime a confiar en nuestros tiempos, a elegir lo que nos hace bien y a celebrar cada paso, a ver desde otra perspectiva, a crecer sin prisa y a habitar el presente con gratitud", escribió Milett en sus redes.

En el mismo mensaje, la modelo tuvo palabras especiales para quienes atraviesan momentos difíciles. Milett quiso mostrar empatía con su público y dio un mensaje con un tono de apoyo emocional que fue muy comentado por sus fans.

"Si hoy estás sensible, solo, lejos de casa o simplemente atravesando un momento difícil, te mando un abrazo grande. Estoy contigo", añadió, mostrando un lado cercano y empático que fue muy comentado por sus seguidores.

Milett recibe el 2026 sin Marcelo Tinelli

La ausencia de Marcelo Tinelli fue lo que más llamó la atención. Milett no recibió el Año Nuevo junto a su pareja, algo que generó preguntas y comentarios en redes sociales. Mientras ella celebraba con su madre, el conductor argentino también compartió cómo vivió esta fecha tan especial, pero en un entorno distinto.

Tinelli publicó imágenes donde se le ve emocionado y sonriente, rodeado de sus hijos Juanita Tinelli, Fran Tinelli y Lolito Tinelli. El conductor celebró el cambio de año en un ambiente familiar, lleno de abrazos y cariño. En ninguna de sus publicaciones apareció Milett, lo que hizo que muchos seguidores empezaran a preguntarse qué estaba pasando entre ellos.

Así recibió Marcelo Tinelli su 2026.

Si bien no es raro que algunas parejas se dividan las fiestas para compartir con sus respectivas familias, este detalle no pasó desapercibido. En redes, algunos comentaron que podría tratarse solo de una decisión familiar, mientras que otros se preguntan si este inicio de año separados podría significar algún distanciamiento.

En conclusión, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli iniciaron el 2026 por separado, pero mostrándose tranquilos y enfocados en sus familias. ¿Se trata solo de una coincidencia o será un tema que dará más que hablar en los próximos días? Por ahora, ambos disfrutan del nuevo año a su manera, mientras el público sigue atento a cada detalle de esta mediática relación.