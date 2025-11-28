Milett Figueroa admite que ha terminado más de una vez con Marcelo Tinelli: "Nos arreglamos después"

Milett Figueroa rompió el silencio y contó detalles de su relación con Marcelo Tinelli. La modelo peruana reveló por primera vez que se ha separado del presentador argentino más de una vez, pero siempre se reconciliaron.

Milett Figueroa se separó más de una vez de Marcelo Tinelli

La modelo y actriz peruana Milett Figueroa habló sobre su relación con el conductor argentino Marcelo Tinelli y sorprendió al revelar que han terminado más de una vez. La artista confesó que ambos tienen un carácter fuerte y que, aunque discutieron, siempre lograron reconciliarse.

Todo empezó el 25 de septiembre, cuando Marcelo Tinelli anunció en su programa de YouTube "Estamos de paso" que su relación con Milett había llegado a su fin. La noticia causó revuelo tanto en Perú como en Argentina, generando sorpresa entre sus fans y en la prensa de espectáculos.

Muchos creyeron que la ruptura era definitiva, e incluso se especuló que podría tratarse de una estrategia para promocionar su programa. Sin embargo, semanas después, Milett aclaró la situación en una entrevista exclusiva con "Amor y Fuego", donde contó que su historia con Tinelli es más intensa de lo que parece y han roto su relación más de una vez.

"Anteriormente habíamos discutido y habíamos terminado. Y habíamos dicho: 'Sí los vamos a anunciar', y nunca lo anunciamos y nos arreglamos después. Si habíamos hablado que lo íbamos a anunciar, él quería conversar y yo de orgullosa no... Somos bien explosivos, así como somos bien intensos. Hay que aprender a discutir porque exploto porque no hablé de algo", confesó la modelo.

Tras admitir que han tenido crisis que terminaron en ruptura, Milett explicó que el motivo del distanciamiento fue una discusión por temas personales y laborales. Según dijo, ambos estaban tensionados y las diferencias los hicieron explotar.

"En ese momento estábamos muy tensionados los dos porque yo quería una cosa y él otra. Era un tema laboral. Se cruzaron los horarios y yo tenía que hacer, y él me sugiere otra cosa.... Explotamos los dos y al día siguiente (Tinelli hizo el anuncio). Me sorprendió que lo anuncie. (¿Te terminó en el streaming?) No", contó Milett, dejando en claro que no esperaba que Marcelo hiciera público el tema.

A pesar del mal momento, reconoció que el amor pudo más que los enojos. Ambos lograron retomar la relación, tal como lo habían hecho antes.

Tinelli responde con mensajes de amor

Luego de la entrevista, el conductor argentino no se quedó callado y reaccionó con tiernos mensajes para su pareja. Desde sus redes sociales, Marcelo le envió palabras llenas de cariño y admiración.

"Mi vida!!! Estás muy muy hermosa. Y se te ve feliz. Te amo", escribió Tinelli. Y en otro comentario agregó: "La más más potra del mundo, mi novia hermosa".

Sus palabras demostraron que la relación sigue firme. El gesto romántico dejó en evidencia que a pesar de los altibajos, el amor entre ambos continúa.

Milett planea traer a Marcelo a Perú

Durante su conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre, Milett sorprendió al revelar que Tinelli planea venir al país muy pronto. La noticia alegró a los conductores de "Amor y Fuego".

"Pero voy a traer a Marce, eh. Sí, porque los quiere también y siempre los ve", dijo sonriente Milett Figueroa durante su entrevista.

Al día siguiente, Rodrigo y Gigi comentaron sobre la charla que tuvieron. Peluchín adelantó cuándo vendría Tinelli al Perú.

"Atentos, que ya viene Marcelo Tinelli. Entre estas dos semanas, ella dijo que ya estaba por venir", comentó Gigi. "Viene el viernes", agregó Rodrigo, dejando a todos expectantes.

En conclusión, Milett Figueroa dejó claro que su relación con Marcelo Tinelli no es perfecta, pero sí auténtica. Ambos han tenido sus momentos difíciles, pero siempre logran reencontrarse. La pareja sigue más unida que nunca, y con la próxima visita de Marcelo a Lima, todo indica que la historia aún tiene varios capítulos por contar.