Milett Figueroa sobre la relación amical de Marcelo Tinelli y Sabrina Rojas: "Me molestó y se lo dije"

La peruana Milett Figueroa acaba de llegar al Perú donde está realizando varias entrevistas hablando de su carrera musical y su relación con Marcelo Tinelli. Es así como la joven señala que sí se molestó por aquel momento donde su pareja fue vinculado con Sabrina Rojas.

¿Milett celosa de Sabrina Rojas?

En una entrevista en el programa 'Amor y Fuego', Milett Figueroa fue consultada en el detrás de cámaras sobre aquella vez que Marcelo Tinelli tuvo una relación muy cercana con Sabrina Rojas. Es así como la peruana señaló que le molestó mucho a pesar de que era una amiga de muchos años del argentino.

"¿Te pusiste celosa?", le preguntaron, y Figueroa respondió: "No me puse celosa, pero sí le dije 'Ey, ¿Qué pasó?, ahí no?'. Realmente es una amiga de él de hace años".

Aunque en un momento, señaló en una entrevista anterior que se trataría de solo un juego que realiza su pareja en vivo, ahora sí afirma que le incomodó que sean relacionados como posible noviazgo.

"Tienen esa confianza, pero poco yo conocía esa relación amical, obviamente me molestó y se lo dije en su momento, era una situación donde no estábamos bien tampoco", aclaró.

Sobre su breve separación

Milett Figueroa llegó para brindar una entrevista exclusiva. Es así como la modelo peruana habló de su relación con Marcelo Tinelli y sobre la polémica separación que tuvieron cuando estrenó su podcast.

"Habíamos terminado. Discutimos. Ya nos ha pasado lo mismo antes, que terminábamos y al día siguiente volvíamos, pasó en dos ocasiones. Inclusive dijimos que íbamos a poner un comunicado, pero nos arreglamos. Los dos tenemos un carácter muy fuerte", expresó.

La peruana reveló que ambos tienen personalidades fuertes que se cruzan al momento de una discusión, pero que rápidamente se reconcilian. Figueroa no quiso dar muchos detalles de la pelea, pero señaló que estaban muy tensionados en aquella ocasión.

"En ese momento estábamos muy tensionados los dos porque yo quería una cosa y él otra. Se cruzaron los horarios y yo tenía que hacer y él me dio otra alternativa. Explotamos los dos. Me sorprendió que lo anuncie", dijo.

De esta manera, Milett Figueroa reveló que aquella vez que Marcelo Tinelli anunció su separación fue brevemente, ya que se amistaron rápidamente. Aunque, señala que tras ser vinculado su novio con Sabrina Rojas por los juegos en el podcast, no fue de su agrado y le informó al argentino.