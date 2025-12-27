¡La cumbia de luto! Fallece Dennys Quevedo, líder y compositor de Zafiro Sensual

Dentro de la cumbia peruana, varias agrupaciones han resaltado por sus exitosos temas musicales que recorren todo el país como Zafiro Sensual. Lamentablemente, se ha confirmado el fallecimiento de su líder Dennys Quevedo conocido como 'La Pluma Dorada'.

Fallece Dennys Quevedo

El 27 de diciembre, la cumbia peruana se encuentra de luto luego de que se confirmara el deceso del compositor Dennys Quevedo. El artista es líder de la agrupación Zafiro Sensual, que en los últimos años ha lanzado grandes éxitos musicales compuestos por él, siendo apodado como 'La Pluma Dorada'.

A través de las redes sociales, algunos de los integrantes del grupo de cumbia han expresado sus condolencias hacia el artista. Hasta el momento, no se ha confirmado las causas de su partida, pero muchos de sus seguidores lamentan el fallecimiento tan repentino del Quevedo. Zafiro Sensual anunciaron su partida con sensible mensaje a través de sus redes sociales.

"Con gran dolor anunciamos que nuestro guía y maestro, Dennys Alexander Quevedo Godos, ha partido a la eternidad para dirigir la orquesta celestial. Más que el dueño de Zafiro Sensual, fue un mentor, un amigo y un incansable luchador por la cultura... Su esencia se queda grabada en cada una de nuestras melodías. Su legado resonará eternamente en cada nota", expresaron en un comunicado.

Más de Zafiro Sensual

El grupo de Zafiro Sensual ha contado con varios éxitos musicales en los últimos años que han llegado a sumar miles de reproducciones en YouTube. Entre sus temas está 'Vete Ya', 'Mi Princesita', 'A Que Has Venido', 'Mi Corazón Se Ha Enamorado', 'Dime La Verdad', 'Una Lágrima más de Dolor', 'Nuestra Separación', entre otros. Entre sus integrantes destacan Deywi García, Frank Manosalva, Edgar Briones, Jairo Castillo y Gilmer Vargas.

Zafiro Sensual recorre todo el país a pedido del público que los llaman para cantar sus mejores éxitos. Recordemos que este grupo cuenta con propias canciones inéditas compuestas por Dennys Quevedo - La Pluma Dorada. Entre sus temas más sonados "Mix Amorcito Picarón" y "Perdí dos amores", que cuentan con miles de reproducciones en su canal de YouTube.

En conclusión, la partida del artista Dennys Quevedo de manera tan repentina ha causado mucha conmoción entre sus seguidores. El grupo Zafiro Sensual ha expresado un comunicado confirmando su fallecimiento con un sensible mensaje despidiéndose de su líder y amigo de todos sus integrantes. Sin duda, un momento muy sensible para sus seres queridos y amigos cercanos del reconocido artista.