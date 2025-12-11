Ibai protagoniza momento viral bailando y cantando los éxitos del Grupo 5: "Sube la música"

Durante su visita a Perú, Ibai Llanos captó la atención de las redes sociales y sorprendió a sus seguidores al dejarse llevar por la música del Grupo 5, una de las orquestas más emblemáticas del país. El famoso streamer español disfrutó y coreó las populares canciones de la agrupación monsefuana, despertando miles de reacciones y comentarios entusiastas de los fans.

Ibai Llanos al ritmo del Grupo 5

El streamer español Ibai Llanos no pudo ocultar su admiración por la cumbia y protagonizó un divertido clip que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. Con euforia y al ritmo de los temas más icónicos del Grupo 5, el creador de contenido demostró el gran cariño que tiene por el Perú y su cultura musical.

La situación se generó cuando Ibai propuso a Gaspi, un influencer argentino, ofrecer disculpas al público peruano por las constantes bromas que realizó en redes sociales. Para lograrlo, el streamer español tuvo como objetivo montar la mejor fiesta dentro de un bus lleno de personas, pero al fallar inicialmente, indicó que el problema se debía a la música.

Ante ello, Gerardo, el conductor del móvil, sugirió poner una música más alegre, a lo que Ibai respondió encargándole dicha tarea. El streamer selló el momento diciendo "música maestro", dando inicio al show improvisado.

De inmediato comenzaron a sonar éxitos del Grupo 5 como 'El teléfono', 'Eres mi bien', 'La Valentina' y 'La amante', atrayendo a personas de la calle que subieron al bus. Conjuntamente, Ibai, Gaspi y los nuevos invitados corearon a todo pulmón las letras de las canciones, mientras el streamer español exclamaba: "¡mano arriba!", desatando la euforia.

Grupo 5 en Karibeña

El Grupo 5 visitó el programa 'Ke Rica Mañana' de Karibeña, conducido por Leysi Suárez y Rolly Javier. La agrupación impactó al revelar que sus conciertos masivos volverán el 2026.

"Claro que sí. El próximo año ya estamos planificando hacer tremendo concierto, así que estén atentos que vamos a anunciar pronto el siguiente concierto del Grupo 5", dijo Elmer con una sonrisa.

Asimismo, los integrantes del Grupo 5 revelaron detalles sobre el futuro de su proyecto musical, asegurando la continuidad de la orquesta en las próximas generaciones. "Queremos que nuestros hijos continúen con el legado", expresaron.

De esta manera, el video del popular streamer español bailando y cantando al ritmo del Grupo 5 rápidamente se convirtió en uno de los clips más compartidos del año, generando miles de reacciones positivas. Este inesperado momento musical subraya la exitosa y vibrante experiencia que Ibai Llanos ha tenido al conectar con la cultura y el cariño del público peruano durante su visita.