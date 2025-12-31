Luciana Fuster dedica conmovedor mensaje de apoyo a su hermana tras su enfermedad: "Jamás vas a estar sola"

La modelo Luciana Fuster ha llamado la atención por su participación en el rubro de la belleza y programas realitys, pero su hermana compartió que viene luchando contra una delicada enfermedad y la modelo le mostró todo su apoyo.

Luciana Fuster apoyará a su hermana

La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmunitaria que afecta el sistema nervioso central y suele diagnosticarse en adultos jóvenes. Su evolución varía según cada paciente, ya que los síntomas y el grado de afectación son diferentes en cada caso.

Esta enfermedad que tiene la hermana de Luciana Fuster, la joven señaló que haber pasado por momentos dificiles en los últimos años. Es así como la modelo señaló lo mucho que la admira.

"Eres la persona más fuerte que existe. Me enseñas todos los días a no rendirme, a no quejarme por cualquier cosa y a solo esforzarme, cueste lo que cueste. Te admiro tanto", expresó la exchica reality a través de un comentario en su cuenta de Instagram.

Luego, la exreina de belleza resaltó los valores de su hermana mayor Fernanda con mucho respeto y señaló lo mucho que la ama, y que nunca la dejaría sola en este proceso.

"Es increíble como a pesar de luchar todos los días contra esa enfermedad tan difícil, nunca has dejado de ser tan buena, noble y con un corazón enorme. Encima, el peso de ser la más bonita. Te amamos Jerbi de mi vida y jamás vas a estar sola ni te va a faltar nada", comentó en sus redes.

Mensaje de Luciana Fuster

¿Qué dijo su hermana?

En un emotivo video compartido el martes 30 de diciembre, Fernanda relató cómo su vida cambió desde que, hace seis años, recibió el diagnóstico. Además, la hermana de Luciana agregó que este nuevo tratamiento le permite despertar sin dolor ni malestar extremo.

"Estos últimos días han sido los más emocionantes que he tenido en años, y no por las razones que cualquiera se puede imaginar, sino porque por fin cambiaron mi medicina a una mejor, una que me permite simplemente tener calidad de vida", señaló.

De esta manera, la hermana de la modelo Luciana Fuster expresó que ha pasado por momentos muy dolorosos a causa de esta enfermedad de esclerosis múltiple desde hace seis años. Aún así, viene luchando con mucha fuerza y la exreina de belleza señaló que estará siempre para Fernanda en cada paso de su recuperación apoyándola.