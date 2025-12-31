'La Mackyna' pide garantias para su vida tras amenazas de Christian Cueva: "Procedí de manera legal"

Christian Cueva está nuevamente en el ojo de la tormenta luego de una fuerte discusión telefónica con Mack Songhurst, conocido como 'La Mackyna'. Tras las amenazas del pelotero, el conductor de televisión decidió tomar medidas legales para salvaguardar su vida.

'La Mackyna' toma acciones legales contra Cueva

Durante la transmisión del podcast 'Chimi Churri', Mack Songhurst relató que Christian Cueva lo llamó de manera insistente hasta en seis ocasiones. Al responder una de esas llamadas, el conductor aseguró haber recibido una serie de insultos, amenazas y reclamos relacionados con los comentarios que él y su pareja, Norka Ascue, realizaron sobre su relación con Pamela Franco.

Ante esas amenazas el futbolista, 'La Mackyna' habría decidido tomar medidas legales para salvaguardar su vida. Según reveló el abogado del conductor expresó que su representante está en todo su derecho.

"Mack ha solicitado garantías personales contra su integridad y que esto genere un precedente. Toda persona tiene derecho, cuando se siente amenazado en su integridad física y mental, de acudir a las autoridades correspondientes para solicitar garantías para su integridad", expresó.

Así mismo, señaló que se trató de una llamada intimidante donde el deportista solo dio una opinión con respeto a la familia del 'Aladino'.

"Fue una llamada intimidante, fuera de lo normal, creo que hay vías, maneras. En ninguna parte de lo que escuché de La Mackyna, él ha agredido o ha insinuado cosas para los dos señores que han estado involucrados, es más, ha dado una opinión con respeto a la familia, a los hijos, a las consecuencias, al futuro, es una opinión que pueden tener muchas personas, está dando una opinión en general de la familia", dijo.

No le tiene miedo

Es así como el conductor del podcast señaló que no lo hizo por temor, sino como algo coherente frente a una amenaza que ha recibido directamente hacia su persona y su familia.

"Yo no tengo miedo a nadie, simplemente lo hago porque como persona coherente, sé que el señor no se va atrever a buscarme solo. Yo actúo de manera inteligente. No soy un matón, respeto a todas las personas. Hacer un comentario cuidando la salud emocional de sus hijos, no es para que me llame a amenzar... entonces que llame a amenazar a todos los programas de farándula", dijo,

De esta manera, tras el altercado que tuvo 'La Mackyna' con Christian Cueva, el conductor del podcast decidió tomar acciones legales pidiendo garantías para su vida tras las amenazas recibidas.