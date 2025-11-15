Norka Ascue arremete contra Pamela Franco por hablar del pasado de Pamela López: "Habla sin pruebas"

Desde hace semanas, Pamela López y Pamela Franco estuvieron en medio de enfrentamientos. Ahora, Norka Ascue ha aparecido para arremeter contra la cantante de cumbia y señalar su apoyo a la ex de Christian Cueva.

Norka Ascue contra la cantante de cumbia

En una entrevista con el diario 'El Trome', la artista Norka Ascue no dudó en opinar sobre las recientes peleas entre Pamela López y Pamela Franco. Es así como decidió dar su apoyo a la influencer, mencionando que la cantante de cumbia no podría responderle a la 'KittyPam' ya que destruyó su hogar cuando estaba casada con Christian Cueva.

Además, agrega que Pamela Franco no puede afirmar que los rumores de las personas de Trujillo sobre López sea cierto hasta tener pruebas contundentes. Incluso, señala que ella también ha recibido muchos mensajes de mujeres que señalan a la artista de cumbia con un pasado oscuro en Chimbote, pero no lo expone.

"Cómo alguien que destruye un hogar se puede poner boca a boca con la madre de los hijos de su 'pareja' (Cueva); encima hablar sin pruebas. Coincido con la López, a mí también me escriben a decirme cosas de la Franco, pero esta señora ni siquiera por respeto a los hijos de su pareja se cose la boca", expresó con mucha fuerza.

¿Qué dijo Pamela Franco de López?

Luego que Pamela López la tildará nuevamente de 'clandestina', Pamela Franco no dudó en responderle con todo afirmando que la supere y que siga avanzando con su vida.

La cantante de cumbia señaló que Pamela López no debería señalar a otras que cometieron errores, porque ella habría hecho lo mismo aparentemente. Incluso, señala que habría cometido estas acciones en la ciudad de Trujillo y la gente que vive allí la recuerda perfectamente.

"Hay que vivir el presente, no el futuro. No se debe escupir al cielo, porque si tu pasado no fue tan bonito, tampoco te jactes de ser algo que no eres. No puedes tapar el sol con un dedo, creyendo que porque vienes a otra ciudad, la gente olvidará lo que hiciste en otros lados", agregó.

De esta manera, Norka Ascue cree que Pamela Franco no debería de tildar de 'clandestina' a Pamela López por rumores de personas en Trujillo que no son verificados. En otro momento, la artista afirma que la cantante no debería darse enfrentamientos con la ex de Cueva, ya que fue ella quien destruyó a la familia al ser la amante.