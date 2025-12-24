Tula Rodríguez sobre la Navidad: "Me pone muy sensible recordar a los que ya no están"

A pocas horas de Navidad, Tula Rodríguez habló sobre cómo lo celebra su familia en esta época especial. Aunque, también señaló que se pone muy sensible al recordar aquellos que no están presentes físicamente.

Recuerda su Navidad con mucha nostalgia

En una entrevista, Tula Rodríguez compartió algunos momentos que vivió esta fecha especial de la Navidad, donde señala que una de las ocasiones que más recuerda, era cuando compartía con su familia de pequeña, y con el padre de su hija.

"Tengo dos. La que pasaba de niña con mi papá, mi mamá y mis hermanas; y, por supuesto, las que pasé con Javier, Valentina y sus hijos", expresó la artista al medio 'El Trome'.

Así mismo, le preguntaron sobre el significado de la Navidad para ella actualmente. Es entonces cuando revela que es una época muy sensible para ella porque recuerda aquellos que han partido antes de tiempo como el padre de su hija, Javier Carmona.

"Significa familia. También me pone muy sensible recordar a los que ya no están; brindo por los que se fueron (se le pone los ojos vidriosos) y le agradezco a Dios porque estoy viva", respondió la actriz.

Luego, Tula Rodríguez menciona que celebrará con su pequeña como todos los años y acompañado de algunos amigos que llegaron del extranjero para pasarla con ellos, y que su padre acompañará a su hermana.

"Este año la pasaré con Valentina (su hija). También vendrá un grupo de amigos que viven fuera del país y se han convertido en mi familia. Mi papá se irá a Iquitos con mi hermana Verónica, pero estaré muy bien acompañada por la gente que amo", reveló.

Un video por Navidad

En otro momento, la artista también decidió compartir un video en sus redes sociales sobre la Navidad donde señala nuevamente la importancia de la familia y recordar aquellos que ya no están presentes físicamente, pero siempre estarán en sus corazones con todos los bellos momentos que guardaron juntos. Sin duda, un vide nostálgico donde compartió fotos de su esposo Javier Carmona con su hija hace varios años atrás.

De esta manera, la actriz Tula Rodríguez celebrará esta Navidad con su pequeña hija como todos los años acompañados de personas que quiere mucho. Así mismo, reveló la nostalgia que siente al recordar a su pareja Javier Carmona que falleció hace unos años atrás, a quien recuerda con mucho amor junto a su pequeña.