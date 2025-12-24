Abogado de Pamela López revela que no fueron notificados de la demanda de divorcio: "Estamos predispuestos al diálogo"

El pelotero Christian Cueva salió hace unos días junto a su abogado anunciando una demanda contra Pamela López para el divorcio a causal. Aunque señalo que primero llamarían a diálogo, ahora el abogado de la influencer reveló que no ha recibido ningún documento.

Pamela López no recibió demanda de divorcio

A través de las redes sociales, el abogado de Pamela López ha decidido compartir un documento donde señala que hasta el momento no han sido notificados de ninguna demanda de divorcio como lo anunció Christian Cueva hace unos días junto a su abogado.

"Con relación al video difundido en las redes sociales de CC sobre la existencia de una demanda de divorcio. Respecto de ello, aclaro que hasta la fecha, PL no ha sido notificada por la vía correspondiente", reveló el representante de la influencer.

Además, señaló que prefiere mantener en prioridad el bienestar de los tres menores niños de Pamela López y Christian Cueva. Por ello, señalan que están dispuestos a seguir con el diálogo propuesto por el padre de los hijos.

"No obstante, y priorizando en todo el momento el interés superior de sus tres menores hijos, por recomendacion mía estamos predispuestos para acceder al diálogo propuesto por la defensa de CC, con la finalidad de arribar a un acuerdo que permita concluir esta situación de manera adecuada, responsable y beneficiosa, tanto para los menores involucrados", agregó.

Historia de Pamela López

Al finalizar, señala que los representantes del 'Aladino' podrían comunicarse directamente con él por medio de las redes sociales para poder llegar a este diálogo muy pronto para así agilizar el divorcio de ambas partes.

¿Que dijo Cueva?

Hace unos días, Christian Cueva y su abogado aparecieron en las redes sociales anunciando que iniciaron los procesos legales para el divorcio con su expareja Pamela López por causal. Esto causa una gran controversia en el público que desconocían cuál sería la causa de la demanda.

Por ello, al poco tiempo aparecieron nuevamente el pelotero con su representante para invitar a la 'KittyPam' al diálogo y poder llegar a un bienestar común para todos, en especial para sus pequeños hijos.

De esta manera, el abogado de Pamela López reveló que hasta el momento no han recibido ninguna notificación de demanda de divorcio por causal a la influencer. Además, aceptaron la invitación a dialogar para separarse legalmente de la manera más tranquila, para priorizar a sus hijos en este proceso que se viene alargando hace más de un año.