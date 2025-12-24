RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Atención!

Abogado de Pamela López revela que no fueron notificados de la demanda de divorcio: "Estamos predispuestos al diálogo"

Luego de que Christian Cueva y su abogado anunciarán una demanda de divorcio contra la madre de sus hijos, Pamela López reveló que aún no ha sido notificada.

Abogado de Pamela López revela que no fueron notificados de la demanda de divorcio
Abogado de Pamela López revela que no fueron notificados de la demanda de divorcio (Composición Karibeña)
24/12/2025

El pelotero Christian Cueva salió hace unos días junto a su abogado anunciando una demanda contra Pamela López para el divorcio a causal. Aunque señalo que primero llamarían a diálogo, ahora el abogado de la influencer reveló que no ha recibido ningún documento.

Pamela López no recibió demanda de divorcio 

A través de las redes sociales, el abogado de Pamela López ha decidido compartir un documento donde señala que hasta el momento no han sido notificados de ninguna demanda de divorcio como lo anunció Christian Cueva hace unos días junto a su abogado.

"Con relación al video difundido en las redes sociales de CC sobre la existencia de una demanda de divorcio. Respecto de ello, aclaro que hasta la fecha, PL no ha sido notificada por la vía correspondiente", reveló el representante de la influencer.

Además, señaló que prefiere mantener en prioridad el bienestar de los tres menores niños de Pamela López y Christian Cueva. Por ello, señalan que están dispuestos a seguir con el diálogo propuesto por el padre de los hijos. 

"No obstante, y priorizando en todo el momento el interés superior de sus tres menores hijos, por recomendacion mía estamos predispuestos para acceder al diálogo propuesto por la defensa de CC, con la finalidad de arribar a un acuerdo que permita concluir esta situación de manera adecuada, responsable y beneficiosa, tanto para los menores involucrados", agregó.

Xiomy Kanashiro responde a quienes la llaman 'interesada': "Que Farfán sepa cuánto lo amo, me basta"
Lee también

Xiomy Kanashiro responde a quienes la llaman 'interesada': "Que Farfán sepa cuánto lo amo, me basta"

Historia de Pamela López
Historia de Pamela López

Al finalizar, señala que los representantes del 'Aladino' podrían comunicarse directamente con él por medio de las redes sociales para poder llegar a este diálogo muy pronto para así agilizar el divorcio de ambas partes.

¿Que dijo Cueva?

Hace unos días, Christian Cueva y su abogado aparecieron en las redes sociales anunciando que iniciaron los procesos legales para el divorcio con su expareja Pamela López por causal. Esto causa una gran controversia en el público que desconocían cuál sería la causa de la demanda. 

Hugo García afirma que hay un respeto mutuo con Alessia Rovegno ¿Qué dijo del nuevo galán de su ex?
Lee también

Hugo García afirma que hay un respeto mutuo con Alessia Rovegno ¿Qué dijo del nuevo galán de su ex?

Por ello, al poco tiempo aparecieron nuevamente el pelotero con su representante para invitar a la 'KittyPam' al diálogo y poder llegar a un bienestar común para todos, en especial para sus pequeños hijos.

De esta manera, el abogado de Pamela López reveló que hasta el momento no han recibido ninguna notificación de demanda de divorcio por causal a la influencer. Además, aceptaron la invitación a dialogar para separarse legalmente de la manera más tranquila, para priorizar a sus hijos en este proceso que se viene alargando hace más de un año.

Temas relacionados abogado christian cueva demanda divorcio no hay notificación Pamela Lopez

Siga leyendo

Lo Más leído

Imitador de Lennox en 'Yo Soy' perdió la vida tras ataque armado frente a su vivienda en Puente Piedra

Romina Gachoy revela que Angie Jibaja se reencontró con sus hijos, pero terminó decepcionándolos

Imitadora de Michael Jackson ganó la gran final de "Yo Soy" y se emociona: "Gracias por creer en mí"

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, anuncia el fallecimiento de su madre: "Estoy destrozado"

Pamela López inicia costoso tratamiento para eliminar tatuaje de Cueva: Este es el precio que pagará

últimas noticias
Karibeña