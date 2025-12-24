Hugo García afirma que hay un respeto mutuo con Alessia Rovegno ¿Qué dijo del nuevo galán de su ex?

Hace unos días, Hugo García llegó al Perú tras un viaje e ingresó al programa reality 'Esto es Guerra'. Ahora, fue consultado sobre la relación que mantiene con su ex Alessia Rovegno tras haberse encontrado en un evento público.

Hay un respeto mutuo con su ex Alessia Rovegno

En una entrevista con el programa 'América Espectáculos', Hugo García comentó sobre la forma en que terminaron las cosas con Alessia Rovegno y que aún mantiene ese cariño mutuo entre sus familias con mucho respeto.

"No hay nada malo que hablar, ni ella de mí, ni yo de ella. La relación se acabó y no mal, entonces no habría por qué quedar mal. No frecuentamos, no es que hablemos, pero si hay un respeto mutuo, entonces creo que eso se mantiene", expresó al medio.

En ese sentido, el novio de Isabella Ladera deja en claro que terminaron bien y que el cariño entre las familias se mantiene, pero no frecuentan. Afirma que fue una etapa que vivieron en el pasado y seguirán así.

"Y aparte, yo le tengo mucho cariño a su familia, a ella le tiene mucho cariño a mi familia. Son etapas de la vida que uno vive, no hemos quedado mal", agregó.

¿Qué dijo Hugo sobre el nuevo novio de Alessia?

Luego, el reportero del programa de entretenimiento le preguntó qué opina sobre la nueva pareja de Alessia Rovegno, Álvaro Villacorta. Según se pudo captar, la modelo estaría muy feliz con el joven, aunque no quiere dar más detalles de su relación amorosa.

En una ocasión, la ex de Hugo comentó que prefiere mantener su relación en privado y cuando tenga que darlo a conocer, lo hará. Por el momento, no quiere exponerlo ante los medios de prensa.

El joven Hugo fue muy cauteloso al opinar y decidió mantener su distancia sobre su ex, pero deseándole lo mejor: "Meterme a opinar sería en vano, yo hablo por mí y les deseo lo mejor y que sean felices y todo bien, pero yo hablar de temas que no me corresponden sería meterme en algo que no tiene nada que ver".

De esta manera, el chico reality Hugo García mantiene una relación de bien, pero sin cercanía con su ex Alessia Rovegno. Afirma que las cosas entre ellos terminaron de la manera correcta y por ello, respetan que cada uno ha tomado su camino diferentes y con nuevos amores en sus vidas.