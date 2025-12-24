Pamela Franco y Christian Cueva niegan que nuevo tema sea indirecta para Pamela López: "No está dirigida"

Pamela Franco y el pelotero Christian Cueva vienen promocionando su nueva canción en las radios tras lanzarlo oficialmente en las plataformas digitales. Aunque, dejaron en claro que no va dirigido para nadie en especial y se lanzó solo para disfrutar.

¿Indirecta para Pamela López?

En una entrevista con el programa 'Exitosa', Pamela Franco con su pareja Christian Cueva acaba de anunciar el lanzamiento de su nuevo tema "El Perro del Hortelano", aunque algunos creen que por la letra del tema sería dirigido para Pamela López, madre de los hijos del 'Aladino'.

"¿Cómo es eso? ¿Con indirecta? ¿Tiene nombre y apellido?", le pregunta la reportera, y Cueva responde: "No, no, nos enfocamos en nosotros, tratamos de crecer. Yo primero quiero aclarar que sigo en el fútbol, lo hago porque me gusta".

Además, la cantante de cumbia quiso dejar en claro que es su primer tema inédito de la composición de Carlos Rincón. El artista le presentó la canción, y le gustó. Por ello, decidieron grabarlo juntos sin ninguna indirecta para nada.

"Es una canción con doble sentido, pero no tiene... Yo la verdad no hago indirecta, yo hago música porque me estoy abriendo camino y es muy grande no quiero hacer una canción para que pegue un ratito", agregó.

Pamela Franco pide que disfruten el tema con Cueva

Así mismo, la artista señaló que no tienen intención de que sea dirigido para alguien es especial, pero si alguien se siente identificado no puede hacer nada con ello. Solo pide al público gozar el tema "El Perro del Hortelano" en estas fechas especiales donde celebra la familia y para el verano 2026, para divertirse a lo máximo con este sencillo alegrón y lleno de risa.

"(La gente puede sentirse afectada) ahí no podemos hacer nada, pero la intencion de esta canción es alegrona, súper divertida. La lanzamos este fin de año para fiestas para veranito y que la gente se divierta. La canción es pegajosa y la letras da risa, incluso ya va a salir el videoclip", comentó la joven.

De esta manera, el cantante Pamela Franco deja en claro que su nuevo tema inédito con Christian Cueva es solo un sencillo compuesto por Carlos Rincón para hacer bailar al público y no es indirecta para Pamela López. Aunque señala que si alguien se siente identificado, no puede hacer nada por ello porque solo grabaron esta canción para que el público goce.