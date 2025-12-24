Alejandra Baigorria habló sobre la recuperación de su hermana luego de aparatoso accidente: ¿Qué dijo?

Alejandra Baigorria volvió a estar en el foco mediático, esta vez no por sus negocios, sino por referirse al estado de salud de su hermana Thamara Medina, quien sufrió un grave accidente en noviembre. En un programa de espectáculos, la empresaria dio detalles de su estado de salud.

Alejandra Baigorria se pronuncia sobre el accidente de su hermana

En diálogo con el programa 'América Espectáculos', Alejandra Baigorria se refirió al estado de salud de su hermana Thamara Medina, quien sufrió un fuerte accidente vehicular en la carretera que une Pisco con el puerto de Paracas. Sin brindar mayores detalles, la empresaria confirmó que la joven de 23 años se encuentra en etapa de recuperación.

"Está bien, está mejor, ya recuperándose. Es un tema que no voy a tocar, pero felizmente está bien, fue más que nada un susto", aseguró Baigorria frente a cámaras, dejando claro que prefiere mantener este episodio en el ámbito privado.

El accidente ocurrió el viernes 21 de noviembre, cuando el vehículo en el que viajaba Thamara Medina se volcó y terminó cerca de una caseta de serenazgo. Imágenes difundidas en redes la mostraron con el rostro ensangrentado, generando alarma. Ella y tres acompañantes resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia a un centro de salud con pronóstico reservado.

Afortunadamente, Medina utilizó su cuenta de TikTok para a dar a conocer que los médicos autorizaron que abandone la clínica, pues ya su salud estaba estable: "Ya me voy a mi casa. No veía la luz del día desde hace una semana, cuando vi la luz me puse a llorar", dijo en ese momento.

Alejandra Baigorria responde a críticas por su serie biográfica

En la misma entrevista, Alejandra Baigorria también se refirió a otro tema que ha generado debate en redes sociales: el anuncio de una serie biográfica basada en su vida. La empresaria reconoció que el proyecto despertó críticas inmediatas, pero aseguró que estas no la desaniman y que sigue firme en su decisión.

"He recibido críticas (...) si les interesa a tres personas, ya tengo tres personas, qué les importa. Y cuando digo que no están preparados, no es por creerme, es porque hay cosas fuertes (...) Si escribí un libro, fui criticada y vendí 8 mil libros ¿por qué no podría hacerlo?", manifestó con contundencia.

Baigorria explicó que la idea de la serie busca mostrar el camino que recorrió para consolidarse como empresaria, incluyendo los obstáculos y episodios difíciles que enfrentó en el proceso. En ese sentido, recordó situaciones de violencia que vivió cuando trabajaba en Gamarra y defendía a los ambulantes.

"Es un proyecto, en el que contaría cómo crecí empresarialmente, todo lo que sufrí porque a mí hasta me pegaron cuando estaba en Gamarra defendiendo a los ambulantes", sostuvo, dejando en claro que su historia no solo se enfoca en el éxito, sino también en las dificultades que marcaron su trayectoria.

En conclusión, con sus declaraciones, Alejandra Baigorria evidenció su prioridad por la recuperación de su hermana Thamara Medina y, a la vez, su firme decisión de continuar con sus proyectos personales. La empresaria dejó claro que protege su vida familiar, pero no renuncia al camino que ha construido ni a defender sus metas.