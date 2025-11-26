¿Indirecta? Evelyn Vela sobre los retoquitos de Melissa Klug: "No hay mujer fea, sino marido pobre"

Evelyn Vela volvió a causar revuelo al lanzar nuevas indirectas contra Melissa Klug durante una transmisión en TikTok. Con ironía, la 'Reina del Sur' comentó los supuestos retoques estéticos de la 'Blanca de Chucuito', dejando claro que la polémica entre ambas sigue vigente.

Evelyn Vela se burla de los presuntos retoques de Melissa Klug

Durante su transmisión, Evelyn Vela leyó una serie de comentarios que sus seguidores le dejaban sobre los cambios físicos que habría mostrado Melissa Klug. Lejos de esquivar el tema, la empresaria respondió con tono sarcástico, lanzando varias frases que rápidamente se viralizaron.

"Ay, no me interesa. Cuando pague su chiviline en efectivo y no canje podemos hablar. Ahora que se haga lo que quiera, ustedes saben que los huesos no se pueden romper, ¿cómo haríamos con la espaldita?", expresó entre risas, dejando entrever que no cree que todos los procedimientos estéticos de Melissa sean tan simples como aparentan.

En otro momento de la transmisión, volvió a lanzar un comentario picante, insinuando que las supuestas cirugías de la influencer se habrían realizado en el rostro. Sin embargo, lo que más sorprendió fue cuando deslizó que serían las parejas de Melissa quienes estarían financiando estas operaciones.

"Te cuento que sí me operé, pero la cintura es mía. No hay mujer fea, sino mujer con marido pobre; la bonita con la bonita. Plástica, pero aun así mucho mejor, porque mi rostro no es operado", afirmó, postura que generó una ola de reacciones entre los usuarios.

Evelyn asegura que impulsó a Melissa en televisión

La empresaria también enfrentó preguntas de seguidores que le reclamaban por qué hablaba tanto de Melissa o si buscaba "colgarse" de la popularidad de la chalaca. Evidentemente fastidiada, Evelyn respondió dejando claro que ella considera tener una carrera propia y con más trayectoria que la de su examiga.

"Yo le enseñé a hablar porque ella no hablaba ni una palabra en televisión cuando empezó. Yo soy Evelyn Vela, ella es la ex de un futbolista muy famoso, así que hay niveles, queridas", sentenció con firmeza, remarcando que no está interesada en que la vinculen nuevamente con Klug.

El tono subió aún más cuando pidió que dejaran de mencionarle el nombre de la empresaria chalaca, admitiendo incluso que le causa rechazo.

"Yo no hablo de esa señora. Claro que iba con ella porque no sabía hablar, así que no me estén mencionando ese nombre que me da arcadas", señaló tajantemente.

Las recientes declaraciones de Evelyn Vela reactivaron las tensiones entre ambas figuras, que hace tiempo dejaron atrás su amistad. Aunque Melissa Klug no se ha pronunciado hasta el momento, las frases de la 'Reina del Sur' ya circulan ampliamente en redes sociales, generando debate y opiniones divididas.