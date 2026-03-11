Joven captada con Carlos Alcántara rompe su silencio y lo elogia: "Lo siento joven y lleno de vida"

El actor peruano Carlos Alcántara, volvió a captar atención luego de que Magaly TV La Firme difundiera imágenes donde aparece besando a una joven durante una salida nocturnal lo que generó especulaciones en redes sobre su situación sentimental. Tras el reportaje, la mujer decidió pronunciarse y contar su versión de lo ocurrido.

Cantante explica cómo conoció a Carlos Alcántara

La joven identificada como Indira Orbegozo brindó declaraciones al programa conducido por Magaly Medina, donde relató cómo surgió el contacto con el actor. Según explicó, la comunicación entre ambos comenzó de forma virtual antes de que se concretara el encuentro que posteriormente fue captado por las cámaras del programa.

Orbegozo señaló que el primer acercamiento ocurrió a través de Instagram, plataforma en la que intercambiaron mensajes. Con el paso de los días, la conversación continuó por WhatsApp, lo que finalmente derivó en una invitación para salir a cenar.

"Nos conocimos por Instagram y de ahí me invitó a cenar y bueno yo tampoco tengo nada que ocultar, de hecho eso fue la primera vez que lo he visto, donde nos han ampayado, él me abrazó y ahí fue donde nos fuimos, soy una chica soltera, de repente nos van a ver, pero somos amigos...", declaró la cantante para el programa.

La artista también expresó la admiración que siente por el comediante, a quien sigue desde que era niña. En su testimonio, destacó la energía y actitud que percibe en el actor, señalando que no lo ve como una persona mayor, sino como alguien lleno de vitalidad.

"Es una persona que yo admiro desde niñita... siento que es un niño en el cuerpo de un adulto, no veo a un señor a un viejito, lo siento joven, lleno de vida, con muchas cosas en su mente", afirmó Orbegozo durante la entrevista.

Asimismo, la salsera precisó que la salida coincidió justamente con el momento en que el equipo del programa registró las imágenes. Pese a la polémica generada por el reportaje, la joven aseguró que actualmente mantiene una relación de amistad con Alcántara y no descartó que puedan volver a coincidir en el futuro.

Magaly Medina comenta la nueva etapa de "Cachín"

Tras emitir el informe, Magaly Medina dedicó algunos minutos a comentar la etapa personal que atraviesa el actor luego de poner fin a una relación de aproximadamente 15 años. La conductora explicó que revisó el perfil de Instagram de Alcántara y que notó un cambio en la forma en que el artista se muestra públicamente.

"Estoy asombrada. Él parece muy orgulloso de su cuerpo. Parece esas chicas que pasan para su OnlyFans, o aquellos modelos que hacen de su Instagram como si estuvieran mostrando su CV. Cachín ahora muestra los músculos, que ha bajado de peso; es como si estuviera en vitrina y ofreciéndose a las mejores postoras", comentó en el programa.

La conductora también recordó que el propio actor ha hablado recientemente sobre su imagen física en entrevistas y podcasts, donde ha manifestado sentirse satisfecho con su apariencia. Sin embargo, Medina cuestionó el estilo que ahora proyecta en redes sociales.

"Se luce así en las fotos, bastante atrevido. Parece que se siente feliz y orgulloso del cuerpo que tiene, es como que le hubiera venido un arranque de nueva juventud. Creo que eso le pasa algunos hombres que no vivieron lo suficiente (...) Va a discotecas de chibolos, pero qué feo se ve un viejo verde", expresó entre bromas.

La difusión de imágenes de Carlos Alcántara junto a la cantante Indira Orbegozo generó una nueva polémica en la farándula peruana. Mientras el programa de Magaly Medina analizó la situación tras el fin de su larga relación, la joven aclaró que entre ambos solo existe una amistad. Por ahora, el recordado "Cachín" no ha dado declaraciones públicas sobre el tema.