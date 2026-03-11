Mario Hart responde sobre supuesto romance con Diana Sánchez en "Combate": "La quiero mucho"

Mario Hart decidió pronunciarse luego de que reaparecieran rumores sobre un supuesto romance con Diana Sánchez durante la época del reality "Combate". Las versiones surgieron tras comentarios de un exproductor del programa y también por declaraciones de Alejandra Baigorria y la misma Diana que recordaron momentos del pasado.

Mario Hart aclara relación con Diana Sánchez en "Combate"

El nombre de Mario Hart volvió a aparecer en la farándula luego de que se reavivaran antiguos rumores sobre un supuesto romance con Diana Sánchez durante su etapa en el reality "Combate". Todo surgió tras comentarios de un exproductor del programa y algunas declaraciones que recordaron historias de esos años.

Ante la ola de especulaciones en redes sociales y programas de espectáculos, el piloto decidió pronunciarse y aclarar la situación. Hart fue directo al señalar que entre él y la exchica reality nunca existió una relación sentimental.

El equipo del portal Instarándula, dirigido por el periodista Samuel Suárez, se encontró con Mario Hart y le preguntó directamente por los rumores que volvieron a circular sobre su vínculo con Diana Sánchez. Como se recuerda, ambos compartieron pantalla durante varios años en el reality "Combate", un programa que marcó época en la televisión peruana y donde nacieron muchas amistades, pero también varios rumores.

"Es una gran amiga y es el único vínculo que tengo con ella y que espero mantener, porque es una persona que quiero mucho, respeto, por más que no tengo contacto con ella hace mucho tiempo", explicó.

@ameg_pe 10.03.25 | Mario Hart responde sobre supuesto romance con Diana Sánchez en "Combate". Fuente: Instarándula ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Hart decidió aclarar el tema y destacó el cariño que mantiene por su excompañera. El piloto también señaló que el reality le dejó amistades que valora hasta hoy. Así, buscó poner punto final a las especulaciones que surgieron nuevamente en los últimos días.

"Es de las pocas amigas que hice en el reality y que espero que le siga yendo bien", añadió el exparticipante de "Combate".

Declaraciones reavivan polémicas del pasado

Los comentarios sobre un supuesto romance entre Mario Hart y Diana Sánchez no son nuevos. El tema volvió a comentarse luego de que algunos recordaran lo que se decía detrás de cámaras durante la época del reality. Incluso, en entrevistas recientes se mencionaron situaciones que habrían generado dudas entre los seguidores del programa.

En medio de estas conversaciones también surgieron declaraciones de la propia Diana Sánchez sobre otros compañeros del reality. Ante estas palabras, Israel Dreyfus decidió responder de inmediato y negar esa versión. Sin embargo, Diana reaccionó con sorpresa ante la respuesta.

"Mira tú eres el menos indicado, porque tú con Alejandra se tiraban los perros. Después dicen 'ay los amigos, somos amigos, somos tan amigos'. Yo tengo videos, tengo un iPad de 1900. ¿A ti no te coqueteaba? Todo el tiempo se coqueteaban ustedes dos", comentó Diana. "Jamás. Y tú eres testigo", afirmó Israel y Diana contestó: "¡Ah, meeentira!".

Además, Diana recalcó que solo tuvo una amistad con Mario Hart, así como con sus demás compañeros de Combate. Recalcó que nunca existió una relación amorosa entre ambos.

"Todo el mundo creía que tuve algo con Mario, siempre lo he querido como un amigo, nos hemos llevado súper bien, andaba de arriba y abajo con él y con Pantera, luego estaba Israel que yo quería todo, pero él nada. ¿Tú crees que puedes tener una relación con cualquiera de estos insectos de los realitys? son una porquería", contó.

En el mismo programa, pero días antes, Alejandra Baigorria también habló sobre los rumores que en su momento afectaron su amistad con Diana Sánchez. La empresaria contó que decidió tomar distancia porque nunca pudo aclarar del todo los comentarios sobre un supuesto romance entre su entonces pareja, Mario Hart, y su amiga.

"A mí hasta ahora me siguen diciendo que solo fue un rumor", confesó Baigorria, al recordar que el tema todavía genera comentarios pese al paso de los años.

Por su parte, Hans Rodríguez, exproductor de "Combate", explicó que esas versiones surgieron entre bastidores y que nunca se confirmó que hubiera algo más que una relación laboral entre ellos. Según señaló, todo quedó en simples especulaciones.

Actualmente, el piloto vive una etapa distinta en su vida. Está casado con Korina Rivadeneira, con quien formó una familia, y se mantiene enfocado en su trabajo y en su vida personal.

En conclusión, Mario Hart decidió aclarar los rumores que volvieron a circular sobre su supuesto romance con Diana Sánchez durante la época de "Combate". El piloto fue claro al señalar que entre ellos solo existió una amistad y que siempre ha mantenido respeto y cariño por su excompañera. Aunque las historias del reality siguen generando comentarios, Hart dejó en claro que ese capítulo quedó en el pasado.