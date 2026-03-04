Diana Sánchez sorprende al revelar que tuvo una 'relación' con Mario Hart: "Lo hemos tenido"

Durante el programa reality 'Combate', iniciaron varios artistas de la farándula como Diana Sánchez, Mario Hart y Alejandra Baigorria. Uno de los rumores fue que Diana tuvo algo con Hart y ahora, la exchica reality fue consultada sobre ello.

Diana Sánchez sobre Mario Hart

En el podcast 'Sin más que decir', Diana Sánchez fue consultada sobre algunos rumores que se corría entre la zona de producción del programa reality 'Combate'. Según comentó el productor, Alejandra Baigorria que sí tuvo una relación con Mario Hart, señaló que sí había aquellos rumores de su amiga con su ex.

Entonces, le preguntan frontalmente si realmente tuvo algo o no con el esposo de Korina Rivadeneira hace muchos años atrás. Ante esto, Diana Sánchez lo toma con mucho humor y responde en vivo señalando que sí tuvieron una relación, pero ficticia.

"¿Tuviste o no tuviste algo con Mario Hart?", le preguntaron, y Diana dijo: "Sí, con él y con todos para que estén tranquilos. Es más voy a pedirle a Mario Hart porque hasta el día de hoy tengo 39 años y me siguen relacionando contigo 'rata asquerosa', pásame mi pensión de manutención, mis regalías porque tú y yo hemos tenido una relación ficticia, pero lo hemos tenido, así que cumples"

Es solo su amigo

La joven deja en claro que efectivamente eran muy buenos amigos en el reality y no solo con él mantenía una amistad, sino con varios de sus compañeros. En ese sentido, Sánchez expresa que siempre lo ha querido como amigos y incluso, entre bromas señala que no podría tener una relación sentimental con algún chico del programa reality porque no eran aptos para tener un noiviazgo.

"Todo el mundo creía que tuve algo con Mario, siempre lo he querido como un amigo, nos hemos llevado súper bien, andaba de arriba y abajo con él y con Pantera, luego estaba Israel que yo quería todo, pero él nada. ¿Tú crees que puedes tener una relación con cualquiera de estos insectos de los realitys? son una porquería", expresó la joven entre risas y bromas en el podcast en vivo.

De esta manera, Diana Sánchez señala que sí tuvo algo con Mario Hart, pero señala que fue solo una relación ficticia entre amigos solamente y que compartió no solo con él, sino con muchos más compañeros. Dejando en claro que los rumores sobre un noviazgo es totalmente falso y se lo toma con buen humor.