Masiel Málaga y 'Churrito' Hinostroza niegan ruptura en vivo tras rumores: "Somos un show"

Masiel Málaga y el exfutbolista Hernán 'Churrito' Hinostroza volvieron a estar en el centro de la atención luego de que surgieran rumores sobre una posible separación. Todo empezó cuando la cantante gritó en un concierto que estaba soltera, lo que generó una ola de comentarios en redes sociales. Sin embargo, ambos decidieron salir al frente para aclarar la situación en una transmisión en vivo en TikTok.

Sin embargo, la historia dio un giro cuando ambos aparecieron juntos en una transmisión en vivo en TikTok. Durante el live, la pareja explicó que su relación sigue en pie, descartando así cualquier ruptura. El primero en pronunciarse fue el exfutbolista, quien aseguró que la cantante no está soltera y explicó que lo ocurrido en el concierto formaba parte del espectáculo.

"Ella no está soltera, gente. Ha dicho que está soltera en su show, pues es parte del espectáculo", afirmó Hinostroza.

El exjugador también aprovechó para responder a quienes aseguran que la cantante se hizo conocida gracias a su relación con él. Por ello, destacó el talento de su actual pareja.

"Dejé de jugar fútbol hace casi tres años, estaba alejado del mundo del deporte y todo eso. No era mucho de estar en redes sociales, pero cuando entré a TikTok, ella ya era conocida. Además, ya se había presentado en TV y le hacían entrevistas mucho antes de haber sido mi enamorada. Es una persona talentosa en lo que hace, es más, yo la busqué para que se presentara en mi local", explicó.

Por su parte, Masiel Málaga también intervino para aclarar el tema. Aseguró que las frases que dice en sus conciertos forman parte del show que realiza para interactuar con el público.

"Somos un show. Él no es el pezuñento", señaló la intérprete de "Cuando se ama", descartando cualquier quiebre en su relación.

La conversación entre Masiel Málaga y 'Churrito' Hinostroza continuó entre bromas mientras leían comentarios de sus seguidores. En medio del live, ambos aclararon que, lejos de existir un distanciamiento, Masiel mantiene una buena relación con su 'suegra' e incluso contó que recientemente la invitó a compartir en su casa de playa.

"Amor, dice que mi suegra no me habla", comentó Masiel. "Si el sábado has estado con ella", respondió Churrito. "El sábado no más no, ayer me llamó, para invitarme a comer a la casita de playa", señaló Masiel. "La suegra ama más a Masiel que al hijo. Confirma", leyó la cantante. "Así es, cuando me llama solo me dice: 'Hola hijo. Masiel, ¿cómo está?'", respondió el exfutbolista.

El video que encendió los rumores

La polémica comenzó cuando se viralizó un video de una presentación de Masiel Málaga. Durante el concierto, la salsera sorprendió al público al mencionar que estaba soltera mientras interactuaba con sus seguidores. Incluso en otro momento la cantante volvió a referirse a su supuesta soltería, lo que aumentó las especulaciones en redes sociales.

"Ahora que estoy soltera... Escuchen como estoy soltera y estoy triste con el corazón ¿se nota? Qué chu*** voy a estar triste", dijo la artista desde el escenario. "Sí, ahora estoy soltera. Bueno, yo soltera siempre luzco más guapa, no sé por qué. Creo que a todas las mujeres les da eso. Soltamos cosas que de repente no son para uno, quizás", comentó.

En conclusión, Masiel Málaga y 'Churrito' Hinostroza dejaron claro que no existe ninguna separación y que su relación sigue firme. Aunque los rumores se expandieron rápidamente en redes sociales, ambos decidieron aclarar la situación frente a sus seguidores y poner fin a las especulaciones.