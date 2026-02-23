Paula Arias reafirma que está soltera tras rumores de supuesto saliente: "Hay una gran amistad"

La vida sentimental de Paula Arias volvió al centro de la conversación tras difundirse una fotografía donde aparece su mano junto a la del productor Jhair Sala, imagen que desató rumores de romance. La salsera negó cualquier vínculo y afirmó que sigue soltera; pese a ello, el músico publicó un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta para la líder de Son Tentación.

Paula Arias niega romance con Jhair Sala

En una reciente entrevista, Paula Arias respondió directamente a las especulaciones y descartó haber mantenido una relación sentimental con Jhair Sala. La cantante fue enfática al explicar que entre ambos solo existe una amistad.

"No yo estoy soltera, lo conozco obviamente hay una gran amistad pero no es que haya sido una relación", declaró la artista, cerrando así cualquier posibilidad de romance.

La salsera aseguró que no mantiene ningún compromiso amoroso y que, por ahora, se encuentra enfocada en su carrera musical. Sus declaraciones sorprendieron a algunos seguidores, ya que en las últimas semanas Jhair Sala compartió imágenes junto a ella que alimentaron la versión de un supuesto noviazgo.

Tras la aclaración pública de Arias, el productor musical publicó un mensaje en su cuenta de Instagram que generó aún más comentarios. "La mentira corre... pero no llega lejos. Por respeto a tu familia, no diré nada más. El tiempo se encargará de desnudar verdades", escribió Jhair Sala.

El texto encendió nuevas interrogantes entre los usuarios, quienes se preguntan si el mensaje estaba dirigido a la cantante y qué quiso decir exactamente con sus palabras.

¿Quién es Jhair Sala y qué vínculo tendría con la salsera?

Jhair Sala radica en Nueva York y desarrolla su carrera como percusionista y productor musical. En su perfil profesional destaca que ha sido nominado a dos premios Grammy y que trabaja activamente en la industria musical internacional.

Más allá de los rumores sentimentales, el vínculo entre ambos también se extiende al plano laboral. Sala produjo la más reciente colaboración musical de Son Tentación junto a Wilemer Lozano e incluso apareció en el videoclip oficial del tema.

Algunos seguidores sostienen que la cercanía entre ambos no sería reciente. El 30 de noviembre del año pasado, durante un concierto, Paula Arias le envió un beso volado desde el escenario, gesto que muchos interpretaron como una señal de complicidad. Sin embargo, la artista insiste en que solo los une una amistad.

Mientras tanto, las redes sociales continúan divididas entre quienes creen en la versión de la cantante y quienes consideran que la historia podría tener más capítulos por revelar.

En conclusión, Paula Arias reafirma que está soltera y descarta cualquier relación con Jhair Sala, pese a las imágenes y mensajes que alimentaron las especulaciones. La indirecta del productor suma tensión a la polémica, pero ninguno ha dado más detalles. Por ahora, la salsera mantiene su postura y enfoca su atención en su carrera.